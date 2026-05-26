De rechtbank in Den Haag heeft besloten dat de treinproef in 2029 mag doorgaan, ondanks de bezwaren van de scholen.

Scholen staken strijd tegen treinproef in Zeeland . De rechtbank in Den Haag heeft besloten dat de treinproef in 2029 mag doorgaan, ondanks de bezwaren van de scholen.

De Zeeuwse scholen zullen geen hoger beroep aansteken en de treinproef zal definitief doorgaan. De scholen zijn erg teleurgesteld over deze beslissing en vinden dat er niet goed genoeg naar de praktische uitvoerbaarheid en de maatschappelijke impact op jongeren is gekeken. De scholen vinden dat scholierenvervoer geen abstract vraagstuk is, maar een dagelijkse realiteit voor honderden leerlingen en medewerkers in de regio.

De scholen zijn van mening dat zij van tevoren niet mee mochten denken in het besluitvormingsproces en zijn geconfronteerd met een voldongen feit. De treinproef zal maandenlang geen treinen op een deel van het Zeeuwse spoor laten rijden en de scholen zijn erg ongelukkig hierover. De scholen zeggen dat zij steeds één belang centraal stellen, namelijk dat van hun scholieren en studenten.

Zij vinden dat de overheid niet goed genoeg heeft nagedacht over de gevolgen voor de leerlingen, studenten en medewerkers. De scholen zijn van mening dat de overheid meer moet doen om de gevolgen van de treinproef te minimaliseren en om de leerlingen, studenten en medewerkers te beschermen. De treinproef zal een grote impact hebben op de leerlingen, studenten en medewerkers in de regio en de scholen zijn erg bezorgd over de gevolgen





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Scholen Treinproef Zeeland Rechtbank Den Haag

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Illegale drugsmarkt in Den Haag: 85 miljoen euro per jaarDe gemeente Den Haag heeft rioolwateronderzoek uitgevoerd en heeft ontdekt dat jaarlijks meer dan 85 miljoen euro omgaat op de Haagse drugsmarkt. De uitkomsten bevestigen het belang van de lokale drugsaanpak en tonen verschillen in gebruik van drugs tussen Den Haag en andere steden.

Read more »

Den Haag schrapt levensbeschouwelijke vrijstelling van leerplicht voor honderd kinderenDe gemeente Den Haag heeft besloten de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht voor honderd kinderen op te heffen. Deze kinderen moeten na de zomervakantie weer naar school, omdat hun ouders geen geschikte openbare school in de buurt vinden die aansluit bij hun geloof of levensbeschouwelijke overtuigingen.

Read more »

Honderd kinderen uit Den Haag volleyball thuisonderwijs aanvragenHonderd kinderen uit Den Haag die thuisonderwijs krijgen in verband met de levensbeschouwing van hun ouders moeten weer naar school

Read more »

Tientallen vrouwen wachten op ontmoeting met Dr. Pol in Den HaagTientallen fans stonden donderdag in de rij voor een ontmoeting met televisie-dierenarts Dr. Pol in de Dierenspeciaalzaak Avonturia de Vogelkelder in Den Haag. Het publiek was voor het stoorde uitjes over het grootste gedeelte uit vrouwen. De dierenarts gaf lezingen en nam uitgebreid de tijd voor zijn fans. Om een conversatie met Dr.Geblieált Pol wacht door zijn doodzinnige voorkeur in een suppahrungbiochemische re Royale

Read more »