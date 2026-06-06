Scholen krijgen steun voor groenere schoolpleinen

De provincie Overijssel breidt een subsidieregeling uit van basisscholen naar middelbare scholen, om schoolpleinen groener te maken. Het Zeven Linden College toont aan dat een transformatie van verharde oppervlakken naar groene pleinen leidt tot meer gebruik en blijdschap onder leerlingen en leerkrachten. Dit is een stap naar een gezondere leefomgeving voor jongeren.

Veel pleinen van middelbare scholen zijn voornamelijk samengesteld uit tegels, fietsenstallingen, prullenbakken en soms een verdwaalde picknicktafel. De provincie Overijssel wil dit veranderen en breidt een bestaand regeling uit die eerder alleen voor basisscholen gold naar het voortgezet onderwijs .

Het Zeven Linden College in Dedemsvaart nam als eerste deel en transformeerde zijn schoolplein in een groene oase met plantenbakken, jonge bomen en houten bankjes. Directeur Marjon Welmers omschrijft het resultaat als een wereld van verschil, omdat het plein vroeger alleen maar tegels en stenen was. Leerlingen zoals Annefleur uit havo 2 geven aan dat het plein nu constant gebruikt wordt, omdat het niet alleen mooier maar ook gezelliger is.

Welmers merkte op dat het plein amper werd benut, wat zonde was omdat kinderen veel buiten moeten zijn. Het provincieprogramma Natuur voor Elkaar heeft al ongeveer 250 basisscholen geholpen een groener schoolplein te creëren, maar tot nu toe golden deze mogelijkheden niet voor middelbare scholen. Volgens Sanne Moes, projectleider bij IVN Natuureducatie, was deze uitbreuning hard nodig omdat er vooral bij middelbare scholen veel te winnen valt.

De initiatieven itsignalen een verschuiving in het denken over hoe schoolpleinen kunnen bijdragen aan een gezonde leefomgeving en het welzijn van jongeren, door natuurintegrerende ruimtes te creëren waar leerlingen kunnen ontspannen, samenwerken en leren in een groene setting. Dit is een voorbeeld van hoe beleid op regionaal niveau concrete Verbeteringen in het dagelijks leven van scholieren kan veroorzaken.

Het succesvolle voorbeeld van het Zeven Linden College zal mogelijk andere scholen inspireren om soortgelijke projecten te starten, wat uiteindelijk kan leiden tot een bredere beweging voor groenere onderwijspleinen door heel Nederland





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Groen Schoolplein Provincie Overijssel Natuur Voor Elkaar Voortgezet Onderwijs Zeven Linden College

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