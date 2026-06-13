Schoenontwerper Jan Jansen (85) overleden

De invloedrijke Nederlandse schoenontwerper Jan Jansen is op 85-jarige leeftijd overleden. Hij wordt herdacht als een pionier met een unieke stijl.

De Nederlandse mode- en designwereld rouwt om het verlies van een van haar grootste iconen. Schoenontwerper Jan Jansen is op woensdag op 85-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker.

Dat meldt Niels Jens, uitvaartondernemer en vriend van de familie. Jansen was niet alleen een ontwerper, maar een ware kunstenaar die de schoen verhief tot een sculpturaal object. Zijn carrière besloeg meer dan zestig jaar, waarin hij met zijn gedurfde vormen, onconventionele materiaalkeuzes en sprankelende kleurenpalet de internationale modewereld blijvend beïnvloedde. Zijn werk wordt wereldwijd geroemd en bevindt zich in collecties van musea zoals het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Victoria and Albert Museum in Londen.

Jansen werd geboren in 1939 in het Brabantse Berlicum en groeide op in een ondernemersgezin. Na zijn studie aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem begon hij zijn carrière als schoenontwerper in de jaren zestig. Al snel viel hij op door zijn experimentele benadering. Hij combineerde traditioneel vakmanschap met een avant-gardistische visie, wat resulteerde in schoenen die meer weg hadden van kunstwerken dan van alledaagse accessoires.

Zijn echtgenote Tonny was jarenlang zijn muze en stond model voor vele creaties. Samen vormden ze een onafscheidelijk duo, zowel in het leven als in de creatieve reis. In de loop van zijn loopbaan ontving Jansen talloze prestigieuze prijzen. Tot de hoogtepunten behoren de Grand Seigneur Modeprijs in 1995, de Max Heymans-ring in 2006, de Karel de Grote Oeuvreprijs van de gemeente Nijmegen in 2011 en de titel Dutch Designer of the Year in 2013.

Deze onderscheidingen onderstrepen zijn uitzonderlijke bijdrage aan de Nederlandse mode en design. Jansen was een mentor voor vele jonge ontwerpers en inspireerde generaties met zijn lef en originaliteit. Zijn nalatenschap leeft voort in de vele exposities, publicaties en de talloze schoenen die nog steeds worden bewonderd. Jansen overleed thuis, omringd door zijn naasten.

Hij laat zijn echtgenote Tonny, familieleden, vrienden en een indrukwekkend cultureel erfgoed achter. Er wordt in besloten kring afscheid van hem genomen. De mode- en designwereld verliest een pionier, maar zijn oeuvre blijft een bron van inspiratie. Zoals een van zijn bekendste uitspraken luidde: Schoenen zijn geen voetbedekking, ze zijn de basis van elke stap die je in het leven zet.

Met die filosofie veranderde hij de manier waarop wij naar schoenen kijken. Jan Jansen mag dan zijn heengegaan, zijn stempel op de mode is onuitwisbaar





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