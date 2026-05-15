Schiphol: Nieuwe regels onvoldoende voor geluidshinder en veiligheid

De Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) heeft kritiek op de nieuwe regels voor het vliegverkeer rondom Schiphol. Volgens de MER zijn de doelen voor stiller vlieger niet gehaald en zijn er geen alternatieve oplossingen onderzocht. Ook de Raad van State vernietigde het vorige luchthavenbesluit vanwege onvoldoende uitleg over het maximum aantal vluchten. De MER-commissie concludeert dat omwonenden onvoldoende beschermd zijn tegen geluidshinder en dat het ministerie opnieuw moet meedenken over de gevolgen voor de omgeving en de bewoners.

Mensen die in de buurt van Schiphol wonen, worden niet voldoende beschermd, stelt de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (MER). Die heeft gekeken naar de nieuwe regels van het kabinet voor het vliegverkeer rondom Schiphol , het zogeheten luchthavenverkeerbesluit voor 2026.

In dat besluit staan regels over hoeveel geluid er maximaal is toegestaan voor de hele luchthaven en de omgeving van Schiphol. Ook zijn er regels over de veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Voor dit jaar wil het kabinet dat het aantal vluchten van en naar Schiphol laten groeien naar 500.000. Maar de MER-commissie zegt dat de tussendoelen voor stiller vlieger niet zijn gehaald.

Andere mogelijke oplossingen om die doelen wel te behalen, zijn niet onderzocht. Dat kan bijvoorbeeld gaan om "s nachts niet vliegen", "anders vliegen" of "minder".

"Dit rapport van de commissie is vernietigend", reageert Sijas Akkerman. De directeur van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland vindt dat het ministerie zijn huiswerk niet goed heeft gedaan.

"500.000 vluchten, dan kan helemaal niet. Ze moeten opnieuw milieuonderzoek doen en terug naar het reële niveau voor Schiphol, dat reële niveau is maximaal 410.000 vluchten", zegt Akkerman





