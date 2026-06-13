Schilderswedstrijd in Laren inspireert dorpsbewoners met historische schapenkudde

In Laren werd traditioneel een schilderwedstrijd gehouden waarbij de bekende schapen 'de Dolly Dots' centraal stonden. Kinderen en volwassenen schilderden de dieren terwijl ze werden geschoren, een gebeurtenis geïnspireerd door het kunsthistorische verleden van het dorp.

Net als in eerdere jaren werden er deze middag in Laren schapen geschilderd. De schapenherders Rozenn le Buhan en Miriam de Hiep brachten hun oudste schapen, liefkozend de ' Dolly Dots ' genoemd, vanuit de wei naar de speeltuin van Het Brinkhuis.

Ondertussen bereidden de dorpskunstenaars zich voor op de schilderscompetitie. Terwijl er hekken voor de schapen werden geplaatst, werden op de lange tafel op de Brink tientallen canvassen neergelegd, samen met een breed scala aan verf en waterbakjes voor de kwasten. Het Brinkhuis organiseerde deze buitenschilderwedstrijd onder het thema 'schapen'. De acht wollige vrouwtjes, de Dolly Dots, werden opgehaald uit een wei vlak bij het dorpscentrum.

Goed nieuws voor de kudde: hun vacht werd geschoren terwijl alle aanwezige kunstenaars dit konden aanschouwen. De kudde liep onder begeleiding van Rozenn, Miriam, herdershond Muts en burgemeester Robert van Rijn over straat en positioneerde zich naast de Coeswaarde-vijver, een goed zichtbare locatie. Eerst waren de kinderen aan de beurt om te schetsen. Met hun canvas op hun knieën in het gras probeerden ze de schapen met hun kwast vast te leggen.

Na verloop van tijd sloten ook volwassen kunstenaars zich aan, met hun houten schildersezels en verfspullen. Leon Schouten, directeur van Hart van Laren en Het Brinkhuis, verklaart dat de wedstrijd werd georganiseerd als onderdeel van Art Laren om de creatieve uitingen van zowel kinderen als volwassenen te stimuleren. De locatie bij de vijver is historisch bedeeld; in de 19e eeuw kwam kunstenaar Anton Mauve hier om de schapen te schilderen.

Dit oude dorpsbeeld wil het Brinkhuis met deze gebeurtenis een beetje nieuw leven inblazen





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Laren Schilderswedstrijd Dolly Dots Kunst Schapen

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