Schietpartij tijdens Toledo's Old West End Festival: twaalf gewond, twee in kritieke toestand

Twee schutters leken elkaar te bestoken tijdens het jaarlijkse Old West End Festival in Toledo, Ohio, waarbij twaalf bezoekers gewond raakten, twee ernstig. De politie zoekt nog naar verdachten terwijl de gouverneur oproept tot meer veiligheid op festivals.

Een schietincident heeft woensdagavond voor grote opschudding gezorgd op het jaarlijkse Old West End Festival in Toledo , Ohio. Tussen half zes en half zeven uur lokale tijd klonken meerdere schoten boven de straatjes van het historische centrum, waar duizenden bezoekers zich verzamelden om te genieten van livemuziek, eetkraampjes en rondleidingen door de Victoriaanse wijken.

Volgens de politiechef van Toledo ging het om minstens twee personen die op elkaar schoten, waarbij een chaos ontstond die men beschreef als "totale paniek". Direct na de afgevuurde rondes stortten mensen zich op de grond, terwijl omstanders probeerden weg te rennen of te schuilen. De eerste hulpverleners arriveerden binnen enkele minuten op de locatie, maar de situatie bleef chaotisch vanwege de voortdurende onduidelijkheid over het aantal betrokken schutters en hun beweegredenen.

Twaalf personen raakten gewond, waarvan twee in kritieke toestand verkeren. Niemand is tot op heden gearresteerd en er is nog weinig bekend over de motieven of de achtergrond van de aanvallers. Verschillende ooggetuigen vertelden het lokale medium WTOL over hun ervaringen. Kevin Berry, een bezoeker met een medische achtergrond en voormalig marinier, verklaarde dat hij en zijn vrienden net naar een livemuziekact luisterden toen de schoten weerklonken.

"Iedereen ging liggen," zei hij later tegen de pers. Hij zag een pistool op minder dan vijftien meter afstand van zich op de grond vallen en merkte op dat rondterende agenten snel reageerden. Berry liep vervolgens door de menigte om mogelijke slachtoffers te helpen en zag minstens vijf mensen met schotwonden. Andere aanwezigen bevestigden het beeld van een plotselinge schietpartij gevolgd door een levendige vlucht van menigten, gecombineerd met het gesis van sirenes en het geroep van hulpverleners.

De gouverneur van Ohio, Mike DeWine, sprak zijn diepe bezorgdheid uit over het incident en onderstreepte dat zomerse festivals veilige plekken moeten zijn voor gezinnen.

"We moeten ervoor zorgen dat mensen zonder angst voor geweld kunnen genieten van cultuur en gemeenschap," zei DeWine in een verklaring. De Old West End, een wijk met meer dan twintig Victoriaanse blokken en een van de grootste concentraties van laat-Victoriaanse architectuur in de Verenigde Staten, staat bekend om zijn rijke historie en bruisende festivals. De schietpartij heeft de start van het festivalseizoen van Toledo overschaduwd en roept vragen op over de veiligheid op openbare evenementen.

Terwijl de politie onderzoek doet naar mogelijke verdachten en getuigen ondervraagt, blijven de gewonden onder medische observatie, en wordt er een verhoogde aanwezigheid van wetshandhaving aangekondigd voor de komende dagen om verdere incidenten te voorkomen. De gemeenschap blijft in shock, maar hoopt op een spoedige oplossing en gerechtigheid voor de slachtoffers





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Schietpartij Toledo Old West End Festival Gewonden Veiligheid

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