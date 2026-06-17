Scherpe kritiek uit België op Memphis Depay en vergelijking met Lukaku

Na het gelijkspel van Nederland tegen Japan (2-2) roept Belgische analist Filip Joos felle kritiek op Memphis Depay uit, zeggende dat hij zelfs geen wissel meer is. Koen Driessen reageert daarna, wijzend op de Belgische kritiek op eigen spits Lukaku. De discussie laait op, waarbij beide spelers worden vergeleken.

Nadat het Nederlands elftal met 2-2 gelijkspel maakte tegen Japan , ontstond er vanuit België felle kritiek op de prestaties van Memphis Depay . De bekende Belgische analist Filip Joos uitte zich bijzonder scherp.

Volgens hem is Depay op dit moment zelfs geen geschikte wissel meer voor het Nederlands elftal, omdat hij volgens Joos doelbewust met tien man zou spelen als hij zou worden ingezet. Deze uitspraken wekten bij de Nederlanders verbazing, vooral omdat de Belgieren zelf ook kritische geluiden over hun own spits Romelu Lukaku hadden gehoord. De groove in deze discussie kwam van Koen Driessen, die bij de programma's Kick-Off reageerde op de sarcastische toon van Joos.

Driessen wees erop dat de Belgen zelf ook kritisch waren geweest over Lukaku, wat volgens presentator Hein Keijser serieus was opgepikt in België. De volgende dag vroeg Driessen zich af of zijn woorden over Lukaku wel kloppen. Hij zei dat hij elke ochtend belt met de productie en dat ze toen over Lukaku begonnen te praten.

Volgens hem kon Lukaku het echt niet meer, hij kwam bijna niet meer vooruit en leek in het veld net zo slecht als Memphis Depay. Dit leidde tot een discussie waarbij beiden spitsen als evenknie werden gezien. Tegelijkertijd staat Oranje voor nieuwe uitdagingen, zoals het verrassende resultaat van Kaapverdië, de crisis bij Tunesië (een toekomstige opponent), en het laatste nieuws uit het Nederlands elftal-kamp





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