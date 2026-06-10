Scheidsrechter Omar Abdulkadir Artan mag niet in de Verenigde Staten

De Somaliër werd bij een grenscontrole elf uur ondervraagd en uiteindelijk geweigerd door de douane. Inmiddels is hij teruggekeerd naar Afrika. Abdulkadir Artan kan en gaat definitief geen wedstrijd fluiten op het WK, dat donderdag van start gaat.

Scheidsrechter Omar Abdulkadir Artan mag de Verenigde Staten niet in, omdat hij banden heeft met vermoedelijke leden van terroristische organisaties . Persbureau AFP tekent dat op uit de mond van een gezant van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Abdulkadir Artan, door de FIFA aangewezen als WK-arbiter, werd deze week groot nieuws in internationale media. De Somaliër werd bij een grenscontrole elf uur ondervraagd en uiteindelijk geweigerd door de douane. Inmiddels is hij teruggekeerd naar Afrika. Abdulkadir Artan kan en gaat definitief geen wedstrijd fluiten op het WK, dat donderdag van start gaat.

Navraag van persbureau AFP leert dat banden met vermoedelijke leden van terroristische organisaties de reden is dat de leidsman, ondanks het bezit van een geldig visum, toegang tot de Verenigde Staten is geweigerd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een woordvoerder die zegt dat de beslissing niet is genomen omdat de man een scheidsrechter is.





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