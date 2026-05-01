Schalke 04 op rand van terugkeer naar Bundesliga: Trainer Muslic benadrukt steun fans en opmerkelijk kaartverzoek

Schalke 04 heeft een uitstekende positie om te promoveren naar de Bundesliga. Trainer Karel Muslic spreekt over de steun van de fans en reageert op een opmerkelijk aanbod voor een wedstrijdkaart in ruil voor een HR-baan.

Schalke 04 staat op de drempel van een historische terugkeer naar de Bundesliga , en de spanning is voelbaar. De club heeft een uitstekende positie verworven in de strijd om promotie, en slechts drie punten zijn nog nodig om na een periode van drie jaar afwezigheid weer op het hoogste niveau van het Duitse voetbal te spelen.

De komende wedstrijd, tegen Düsseldorf, is cruciaal. De trainer, Karel Muslic, benadrukt de enorme steun die het team ontvangt, met name van de Ultras Gelsenkirchen, en beschouwt het dragen van een speciaal item – dat sommigen als reclame zouden kunnen interpreteren – als een blijk van dankbaarheid en een krachtig signaal. Muslic ontkent echter categorisch dat het om een commerciële actie gaat.

Het is een kerstcadeau, een uiting van waardering voor de spelers, de staf en de onvoorwaardelijke steun van de fans. De wedstrijd tegen Düsseldorf belooft een speciale avond te worden, getuige de ongekende vraag naar kaarten. Muslic vertelde dat hij en zijn spelers honderden verzoeken hebben ontvangen.

De trainer, die net als diverse andere spelers van Schalke in Düsseldorf woont, heeft al een paar plagerige opmerkingen moeten incasseren, maar alles is tot nu toe in een goede en sportieve sfeer gebleven. De situatie illustreert de gepolariseerde emoties die deze derby met zich meebrengt. Tegelijkertijd is er een opvallend verhaal opgedoken via de Duitse versie van Marktplaats, 'Kleinanzeigen'. Een anonieme Schalke-supporter uit Essen biedt zijn toegangsbewijs voor de promotiewedstrijd te koop aan, maar niet voor geld.

In ruil vraagt hij om een nieuwe baan in de HR-afdeling, met een salariswens van ongeveer 42.000 euro bruto per jaar en de garantie dat er geen weekenddiensten zijn, zodat hij de wedstrijden van Schalke kan bijwonen. Dit creatieve en humoristische verzoek laat zien hoe belangrijk deze wedstrijd is voor de supporters en de mate waarin ze bereid zijn om alles te doen om aanwezig te kunnen zijn.

Ondanks de focus op de wedstrijd tegen Düsseldorf, benadrukt Muslic dat er nog twee kansen zijn om promotie veilig te stellen, mocht het niet lukken in de eerste confrontatie. Schalke 04 speelt vervolgens uit tegen 1. FC Nürnberg, een club met een lange geschiedenis en een gepassioneerde aanhang, en sluit de competitie af met een thuiswedstrijd tegen Eintracht Braunschweig.

De trainer en zijn team zijn zich bewust van de uitdagingen die voor hen liggen, maar ze zijn vastbesloten om hun doel te bereiken. De steun van de fans, de positieve sfeer binnen de club en de kwaliteiten van de spelers zijn belangrijke factoren die Schalke 04 een goede kans geven om terug te keren naar de Bundesliga.

De komende dagen zullen cruciaal zijn in de voorbereiding op de wedstrijd tegen Düsseldorf, en de club zal alles in het werk stellen om de fans een onvergetelijke avond te bezorgen en een stap dichter bij de promotie te zetten. De druk is hoog, maar de beloning is onbeschrijfelijk. De Ultras Gelsenkirchen en de rest van de Schalke-supporters hopen op een overwinning die de club weer terugbrengt naar de top van het Duitse voetbal





