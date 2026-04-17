Schalke 04 grijpt koppositie in 2. Bundesliga in zinderende titelstrijd

Schalke 04 staat met nog vijf wedstrijden te gaan aan kop van de 2. Bundesliga. De strijd om promotie is echter nog intens en directe concurrenten Paderborn en Hannover 96 zetten de druk voort. De komende weken beloven cruciaal te worden met directe duels en een uitdagend programma voor de concurrentie.

Schalke 04 heeft, met nog slechts vijf wedstrijden te spelen, de koppositie veroverd in de 2. Bundesliga . Deze prestatie is cruciaal, aangezien de bovenste twee teams rechtstreeks promotie naar de Bundesliga afdwingen. De nummer drie mag zich opmaken voor play-offs tegen het team dat als zestiende eindigt in de hoogste divisie.

Met een puntentotaal van 58 staat Schalke nipt bovenaan, met slechts één punt voorsprong op de nummer twee, Paderborn, dat 57 punten heeft verzameld. De marge naar de nummer drie, Hannover 96, met 53 punten, is eveneens interessant voor de gemoederen bij Schalke. Elversberg volgt met 52 punten, en SV Darmstadt completeert de top vijf met 50 punten.

Voor Schalke staan er nu vijf 'finales' op het programma, een veelgebruikte sportterm voor wedstrijden met hoge inzet. De eerste van deze cruciale duels is aanstaande zondag tegen het laaggeklasseerde Preussen Münster, dat momenteel de rode lantaarn draagt in de competitie. Direct daarna staat een ontmoeting met directe concurrent Paderborn gepland, een wedstrijd die potentieel beslissend kan zijn voor de promotiekansen. Het afsluitende deel van het seizoen brengt Schalke wedstrijden tegen Fortuna Düsseldorf (veertiende), FC Nürnberg (negende) en Eintracht Braunschweig (zestiende). Op het eerste gezicht lijkt met name de confrontatie met Paderborn de grootste spanning te zullen opleveren.

Naast de eigen wedstrijden zal Schalke dit weekend ook met grote belangstelling de prestaties van de concurrenten volgen. Zaterdag staat er immers een directe krachtmeting tussen Hannover 96 en Paderborn op het programma, wat de ranglijst verder kan opschudden. Bovendien heeft Hannover een ogenschijnlijk gunstig programma, met voornamelijk wedstrijden tegen middenmoters en teams uit het onderste deel van de ranglijst. Het meest uitdagende resterende speelschema lijkt echter voor Paderborn te liggen. Zij moeten het nog opnemen tegen Hannover, Schalke, Elversberg, Karlsruher en Darmstadt. Vier van deze tegenstanders behoren tot de huidige top vijf, wat de resterende weken voor Paderborn tot een ware uitputtingsslag maakt in de strijd om promotie





