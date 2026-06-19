Sceptische reacties op transfer Charles Vanhoutte naar Feyenoord

Journalisten Mike Verweij en Valentijn Driessen uiten scepsis over de komst van Charles Vanhoutte naar Feyenoord. Ze vragen zich af waarom de middenvelder pas nu bovenaan de scoutingslijst staat en hebben vragen bij zijn kwaliteiten, gezien zijn afwezigheid in het Belgische WK-elftal.

Journalist Mike Verweij en Valentijn Driessen reageren sceptisch op de geplande transfer van de Belgische middenvelder Charles Vanhoutte van OGC Nice naar Feyenoord . Volgens technisch directeur Dévy Rigaux van Feyenoord staat Vanhoutte al langer hoog op de scoutingslijst van de club.

Rigaux benadrukt dat Vanhoutte een speler is met veel kwaliteiten die persoonlijkheid heeft die goed past bij Feyenoord, en dat de evaluatie van de transfer onder leiding van voormalig coach Robin van Persie heeft plaatsgevonden. Mike Verweij wijst erop dat Vanhoutte's uitspraak over een evaluatie rond Van Persie vreemd overkomt, omdat er volgens hem aanwijzingen zijn dat er eerder al contacten zijn geweest met andere mensen binnen de club.

Verweij suggereert dat er een schijn wordt opgehouden en dat het toeval dat een Belgische middenvelder nu bovenaan de lijst staat, verdacht is. Valentijn Driessen deelt deze scepsis en heeft vooral twijfels over de kwaliteiten van Vanhoutte. Hij wijst erop dat Vanhoutte niet is geselecteerd voor het Belgische WK-elftal, ondanks zijn leeftijd van 27 jaar, wat vragen oproept over zijn niveau.

Daarnaast noteert Driessen dat Nice een zwak seizoen heeft achtergelaten en dat Vanhoutte moet aantonen dat hij de belasting in de Eredivisie aankan. Driessen geeft aan benieuwd te zijn naar hoe Vanhoutte zich zal bewijzen bij Feyenoord. Het gesprek vond plaats in de context van een bredere uitzending van Studio Oranje, waarin ook andere onderwerpen aan bod kwamen zoals een speler met de bijnaam 'de Engelse Gullit', een teleurstellende Ronaldo, en een bijzondere opdracht van bondscoach Ronald Koeman





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