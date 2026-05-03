Óscar García looft Kasper Dolberg na sterke prestatie tegen PSV

Ajax-trainer Óscar García was vol lof over Kasper Dolberg na het gelijkspel tegen PSV. De Deense spits was een van de beste spelers op het veld en toonde zijn potentieel. García benadrukte dat Dolberg na een periode van tegenwind weer zijn niveau heeft laten zien.

Ajax -trainer Óscar García was zaterdagavond onder de indruk van de prestatie van Kasper Dolberg . De Deense spits was een van de uitblinkers in het 2-2 gelijkspel tegen kampioen PSV .

García, die na de wedstrijd sprak met de media, was vol lof over de aanvoerder van de Amsterdammers. Hij noemde Dolberg zelfs een van de beste spelers op het veld.

'Hij was fantastisch vandaag', zei de Spaanse coach. 'Voor mij was hij een van de beste spelers op het veld. ' De trainer benadrukte dat Dolberg de afgelopen twee weken al op een hoog niveau had getraind. 'Het speet me dat ik hem de laatste twee wedstrijden niet kon opstellen, maar dat had te maken met bepaalde omstandigheden', legde García uit.

Hij doelde hierbij onder meer op de rode kaart van Takehiro Tomiyasu tegen Heracles Almelo.

'In de vorige wedstrijd tegen NAC Breda wilden we misschien al met hem beginnen, want hij trainde geweldig. Vandaag heeft hij aan iedereen laten zien wat hij in huis heeft.

' Toen journalist Mike Verweij vroeg of Dolberg een 'wake-up call' nodig had, antwoordde García: 'Wij proberen het beste uit hem te halen. Hij is een van de twee of drie spelers die soms wat tegenwind nodig hebben voordat ze hun niveau kunnen laten zien. We hebben ook spelers die juist het tegenovergestelde nodig hebben.

' García, die Dolberg al jaren kent, voegde eraan toe: 'Ik ken zijn niveau en wat hij kan. Dit niveau heeft hij nog niet eerder laten zien. Maar als hij zo speelt als vandaag, kan hij ons behoorlijk helpen.

' De prestatie van Dolberg was een van de positieve hoogtepunten voor Ajax in een wedstrijd die uiteindelijk in een gelijkspel eindigde. García was tevreden met de inzet van zijn ploeg, maar erkende dat er nog werk aan de winkel is.

'We hebben vandaag laten zien dat we kunnen meekomen met de top van de competitie, maar we moeten nog beter worden in bepaalde aspecten', zei hij. 'Dolberg is een voorbeeld van hoe we spelers kunnen laten groeien en hun potentieel kunnen benutten. ' Met deze wedstrijd heeft Dolberg zichzelf weer in de kijker gespeeld. García hoopt dat de spits zijn vorm kan vasthouden en een belangrijke rol kan spelen in de rest van het seizoen.

'Als hij zo blijft presteren, kan hij een sleutelspeler worden voor ons', aldus de trainer. 'We hebben vertrouwen in hem en zijn ontwikkeling.





