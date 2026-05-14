Scala failliet, docenten vormen Kunstenkorf om lessen te behouden

Drie jaar geleden viel kunstencentrum Scala om, waardoor buitenschoolse dans-, theater- en muzieklessen in Zuidwest-Drenthe dreigden te verdwijnen. Docenten kwamen in actie en vormden de groep Kunstenkorf om de lessen te behouden. Hoe gaat het nu? In principe best goed, maar het bestaan van de organisatie staat onder druk en dat heeft niet per se met geld te maken.

Hoe gaat het nu? In principe best goed: het aantal cursisten groeit en ook het aanbod qua lessen neemt toe, schrijft de gemeente Hoogeveen in een brief. Toch is er een maar: het bestaan van de organisatie staat onder druk en dat heeft niet per se met geld te maken. Bestuur onder druk Het probleem zit met name in de bedrijfsvoering.

Na het faillissement van Scala vormden docenten een collectief om de lessen door te zetten. Lesgeven is hun vak, maar kwesties oplossen rondom personeelsbeleid, administratie en communicatie niet. Daaraan ontbreekt het aan kennis binnen Kunstenkorf. Dit soort zaken worden onbetaald gedaan door het bestuur, bestaande uit een aantal docenten.

Daarnaast geven ze een paar uur les per week.

'Zij hebben naast deze kleine aanstelling ook andere werkzaamheden', is te lezen in de gemeentebrief. Voor het bestuur wordt het teveel, want het bedrijf leiden (vrijwillig) vraagt nog eens twee tot drie dagen per week van hun tijd. Oplossing gevonden Bestuur, uitvoering en toezicht liepen door elkaar heen, waardoor het bestuur eigenlijk zichzelf controleert. Vooral bij de financiën is dat een probleem.

Zo kijkt er niet standaard iemand mee met de penningmeester, terwijl dat wel moet. Er lijkt inmiddels een oplossing te zijn gevonden. Twee bestuursleden hebben aangegeven zich te willen buigen over de bedrijfsvoering. Daar krijgen ze voor betaald en werken ze twintig uur per week.

De gemeente Hoogeveen betaalt 20.000 euro voor een jaar en doet een bijdrage van 10.000 euro. Die twee personen die het werk gaan doen stappen uit het bestuur. Vervangers zijn inmiddels gevonden. Waarom ging Scala failliet?

Scala moest stoppen door een combinatie van geldproblemen, bezuinigingen en slecht toezicht. Gemeenten maakten jarenlang subsidie over, maar controleerden niet goed genoeg waar dat geld precies naartoe ging. Toen er later ook nog werd bezuinigd, kwamen de lessen steeds verder onder druk te staan. Ook binnen Scala ging het mis.

De organisatie had de financiën en bedrijfsvoering niet goed genoeg op orde en de problemen werden te laat zichtbaar. Uiteindelijk kon Scala de rekeningen niet meer betalen en was een faillissement niet meer te voorkomen.





