SC Heerenveen houdt Kirayno Schaken aan de club

SC Heerenveen heeft de zeventienjarige Kirayno Schaken aan de club verbonden tot medio 2030. De club uit Friesland is het daarmee gelukt de buitenspeler uit handen te houden van de Nederlandse top.

SC Heerenveen heeft de zeventienjarige Kirayno Schaken , zoon van voormalig Oranje-international Ruben Schaken , aan de club verbonden tot medio 2030. De club uit Friesland is het daarmee gelukt de buitenspeler uit handen te houden van de Nederlandse top, die interesse had in de speler.

Schaken sluit direct aan bij het eerste tijdens de voorbereiding die binnenkort begint. Schaken, die donderdag zijn zeventiende verjaardag vierde, staat al langer in de boeken als één van de grootste talenten van zijn lichting. Onder andere Ajax, Feyenoord en PSV werden nadrukkelijk aan hem de aandacht gegeven. De buitenspeler mocht vorige seizoen al ruiken aan het eerste elftal.

Hij trainde enkele wedstrijden mee en zat op de bank bij twee Eredivisie-duels, maar een debuut bleef uit. Hij speelde vorig seizoen elf wedstrijden voor de onder 21 van Heerenveen en wist hierin acht keer het net te vinden. In de voorbereiding sluit Schaken dus aan bij het eerste elftal. Zijn vader Ruben staat in Nederland vooral bekend om zijn periodes bij Feyenoord en ADO Den Haag.

De zevenvoudig international van het Nederlands elftal speelde daarnaast ook voor Cambuur, BV Veendam en VVV-Venlo





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