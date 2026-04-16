SC Freiburg Zonder Problemen Naar Europa League Halve Finales Na Zege Op Celta Vigo

SC Freiburg plaatst zich overtuigend voor de halve finales van de Europa League na een 1-3 overwinning op Celta de Vigo. De Duitsers versterken hun positie na een eerdere 3-0 thuiszege.

SC Freiburg heeft een dominante prestatie neergezet en zich zonder al te veel moeite gekwalificeerd voor de halve finale s van de Europa League . De Duitse club consolideerde hun eerdere thuisoverwinning van 3-0 door donderdagavond ook de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo met 1-3 te winnen. Met deze zege wachten de Duitsers nu op de uitkomst van het duel tussen Real Betis en SC Braga om hun volgende tegenstander in de halve finale te bepalen.

Na de teleurstellende nederlaag in de heenwedstrijd, koesterde Celta de Vigo de hoop op een spectaculaire comeback in eigen huis. De verwachting was dat de Spaanse formatie met volle kracht zou aanvallen om de achterstand goed te maken. Echter, de realiteit op het veld bleek anders; Celta slaagde er niet in om de druk te zetten die nodig was voor een dergelijke ommekeer. Opmerkelijk genoeg wist de thuisploeg voor de rust geen enkele doelpoging te noteren.

De gevaarlijkste momenten in de beginfase kwamen van Celta, met name toen Philipp Treu op het nippertje voorkwam dat Ferran Jutglà tot een schot kwam. Freiburg daarentegen, hoewel niet constant kansen creërend, toonde zich uiterst effectief voor het doel. Bij rust hadden de bezoekers slechts drie keer geschoten, maar wisten daaruit twee keer te scoren.

De openingstreffer was een ware streling voor het oog: een lange bal van achteruit werd door Jordy Makengo teruggekopte naar Igor Matanovic, die de bal vanaf ongeveer twintig meter in één keer uit de lucht nam en fraai achter de doelman werkte: 0-1. De arbitrage keurde de goal initieel af wegens buitenspel, maar de VAR greep in en keurde de treffer alsnog goed. Kort daarna verdubbelde Freiburg de voorsprong naar 0-2. Celta verloor de bal op eigen helft, waarna Jan-Niklas Beste de bal doorspeelde aan Yuito Suzuki. De Japanner vond het net na een bal die via het been van Marcos Alonso van richting veranderde.

Na de thee zette Freiburg de aanval op de tegenstander voort. Hoewel Johan Manzambi na een knappe individuele actie nog van de doellijn werd gehaald, was het wederom Suzuki die de 0-3 op het scorebord zette. Later in de wedstrijd raakte Derry Scherhant nog de paal, wat een nog grotere voorsprong had kunnen betekenen.

In de slotfase liet Freiburg het initiatief iets meer aan de tegenstander. Dit bood kansen voor Fer López en Jones El-Abdellaoui, maar zij slaagden er niet in te scoren. Uiteindelijk wist Williot Swedberg vlak voor het einde, na een lange bal van achteruit, nog de eretreffer te maken namens Celta, wat de eindstand op 1-3 bracht





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arsenal naar halve finales Champions League in duel dat aanzien nauwelijks waard wasArsenal plaatst zich net als vorig jaar voor de halve finales van de Champions League. Na de benauwde 1-0 zege in Lissabon blijft het in Londen 0-0 tegen Sporting CP.

Arsenal naar halve finales Champions League in duel dat aanzien nauwelijks waard wasArsenal plaatst zich net als vorig jaar voor de halve finales van de Champions League. Na de benauwde 1-0 zege in Lissabon blijft het in Londen 0-0 tegen Sporting CP.

Arsenal naar halve finales Champions League na gelijkspel tegen SportingArsenal heeft zich voor de vierde keer in de clubgeschiedenis geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Een doelpuntloos gelijkspel thuis tegen Sporting CP was voldoende na de 0-1 overwinning in de heenwedstrijd. In de halve finale treft de Engelse koploper Atlético Madrid.

Bayern München stunt tegen Real Madrid en bereikt halve finale Champions League na hectische slotfaseBayern München heeft ten koste van Real Madrid de halve finale van de Champions League bereikt. Na een zinderende wedstrijd, waarin de voorsprong meerdere keren wisselde, zorgden late doelpunten van Luis Díaz en Michael Olise voor de zege voor de Duitse club. Joshua Kimmich toonde zich opgelucht na het behalen van de volgende ronde en keek vooruit naar het duel met Paris Saint-Germain.

Sporting CP strandt in Europa League na strijdvaardige maar ineffectieve prestatie tegen ArsenalSporting CP heeft de volgende ronde van de Europa League niet bereikt na een 0-0 gelijkspel tegen Arsenal, wat, gecombineerd met de eerdere 1-0 nederlaag, te weinig bleek. Ondanks een tactisch sterke wedstrijd en een gelijkwaardige prestatie aan die van de Engelse topclub, ontbrak het aan scorend vermogen en de nodige efficiëntie om door te stoten. Trainer Rui Borges en aanvoerder Hjulmand spraken hun trots uit over het vertoonde karakter en de kracht, maar erkenden ook de gemiste kansen en de noodzaak om efficiënter te zijn. Met het oog op de Portugese titelstrijd richt Sporting zich nu volledig op de binnenlandse competitie.

Bayern München beste club van Europa volgens UEFA-coëfficiëntenlijstBayern München heeft de toppositie op de UEFA-coëfficiëntenlijst heroverd en is daarmee weer de beste club van Europa. Real Madrid, dat de positie vorig jaar overnam, zakt door de goede prestaties van Bayern. Duitsland strijdt met Spanje om de tweede plek op de seizoenslijst, wat van belang is voor extra Champions League-tickets. Duitse clubs hebben nog kansen in de Europa League en Conference League.

