SC Cambuur sluit deal voor Morgan Costarelli, Lille-speler

SC Cambuur heeft een transfer aangekondigd voor Morgan Costarelli, een linksback die bij Lille speelt. De 21-jarige speler tekent een contract voor twee seizoenen bij de promovendus.

SC Cambuur gaat na het succes van Ichem Ferrrah opnieuw een speler van Lille verwelkomen. De promovendus neemt Morgan Costarelli definitief over van de Franse club, meldt de Leeuwarder Courant .

De 21-jarige linksback tekent een contract voor twee seizoenen. Volgens de regionale krant is de transfer zo goed als rond. De verdediger moet maandag alleen nog de medische keuring ondergaan. Costarelli doorliep de jeugdopleiding van Lille en speelt sinds 2024 voor het tweede elftal van de club.

Dit seizoen staat de teller op zeventien optredens, waarin hij twee assists gaf. Volgens de krant is hij vergelijkbaar met Tomas Galvez.

'Een linskback die kan opkomen en ook aan de binnenkant kan spelen, wendbaar en snel op de eerste meters. ' Costarelli groeide op in dezelfde buitenwijk van Lille als Ferrah. Die laatste groeide dit seizoen uit tot een hit in Leeuwarden met twaalf doelpunten en zes assists in 35 optredens. Zijn huurperiode loopt evenwel ten einde.

Mede door de goede relatie tussen beide clubs nam Cambuur in de winter ook al middenvelder Ethan Apkakou over van de Fransen





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SC Cambuur Morgan Costarelli Lille Transfer Linksback Contract Jeugdopleiding Tomas Galvez Ichem Ferrrah Ethan Apkakou Ferrah Cambuur Leeuwarder Courant Regio Transfermarkt Jeugdopleiding Tomas Galvez Ichem Ferrrah Ethan Apkakou Ferrah Cambuur Leeuwarder Courant Regio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brandstichters zetten Nederlands stadion in de fik: 'Ze moeten gepakt worden!'Er is donderdagavond brand uitgebroken in het oude Cambuur Stadion, meldt de Leeuwarder Courant. Brandstichters wakkerden het vuur aan in het onderkomen dat de Leeuwarders sinds augustus 2024 niet meer gebruiken.

Read more »

Van marathonloopster tot alien: Bredaaster Ruud Oomens sluit wederom aan bij oude bekende NederlandersRuud Oomens, bekend van zijn deelname aan marathons, laat zich dit jaar voor de derde keer verrassen door de Wings for Life World Run. Met zijn roze dinopak en een slag bij de groene verpakking tekent hij zich opnieuw in voor het evenement, waarvoor meerdere bekende Nederlanders meedoen.

Read more »

Robbert Andringa uit Assen speelt voor Tourcoing Lille Métropole VolleybalRobbert Andringa uit Assen speelt komend seizoen voor het Franse Tourcoing Lille Métropole Volleybal. De ploeg eindigde dit seizoen in de reguliere Franse competitie als derde en werd in de play-offs in de kwartfinales uitgeschakeld door Sète. Tourcoing is een Franse industriestad op de grens met België. De ploeg draagt de bijnaam Les Anges Vert, dat betekent 'de groene engelen'. Op Instagram maakt de club de komst van de Drent bekend. Andringa komt na drie seizoenen over van het Italiaanse Gas Sales Piacenza waarmee hij onlangs de Europese CEV Cup won ten koste van het Duitse SVG Lüneburg De 36-jarige Drentse buitenspeler was sinds 2010 international, maar heeft vorig jaar een punt gezet achter zijn interlandcarrière. De zes seizoenen vóór Italië, speelde hij bij Indykpol AZS Olsztyn In Polen. Daarvoor was hij actief in België bij Volley Lindemans Asse-Lennik.

Read more »

Vermiste Tanja Groen nooit gevonden: na 33 jaar sluit onderzoek definitiefNa 33 jaar sluit politie onderzoek naar vermiste Tanja Groen uit Schagen. Ouders danken Peter R. de Vries Foundation. Gouden tip blijft welkom.

Read more »