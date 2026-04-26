Sawe wil twijfels wegnemen en strijdt tegen doping in aanloop naar Londen Marathon

Keniaanse marathonloper Sabastian Sawe neemt het initiatief om dopingproblematiek aan te kaarten en zijn imago te zuiveren, terwijl hij zich voorbereidt op de Londen Marathon. Hij pleit voor meer controles en spreekt zich openlijk uit tegen doping.

Voor hij zijn meesterwerk op de marathon aflevert, wil Sabastian Sawe twijfels en verdachtmakingen wegnemen. De Kenia anse atleet is op een missie om een besmeurd imago op te vijzelen.

'Doping is een groot gevaar voor onze sport', herhaalde hij op een persconferentie in Londen. In de marathon van Londen gaat Sawe vandaag voor zijn vierde majorzege, zijn tweede op rij in Londen bovendien, en voor een nieuwe toptijd op de 42 kilometer en 195 meter. Misschien wel een wereldrecord. Sawe (30) werd bij zijn debuut op de marathon (Valencia 2024, winst in 2.02.05) meteen de nummer vijf aller tijden.

Hij mikt op nog beter, nog sneller. Een marathon binnen twee uur afleggen, Sawe denkt dat hij het kan. En als dat lukt, hoopt hij geen beschuldigende vingers op zich gericht te krijgen. Niet dat mensen hem zomaar op zijn woord moeten geloven.

Sawe heeft begrip voor lastige vragen en draait niet om de dopingproblematiek in met name Kenia heen. Hij ging over tot actie toen afgelopen jaar zijn landgenote en wereldrecordhoudster Ruth Chepngetich werd betrapt op een maskerend middel, waarvoor zij inmiddels een schorsing van drie jaar heeft gekregen. Chepngetich was zeker niet de eerste, maar wel een zeer prominente.

Bij de meer dan 150 Keniaanse atleten, veelal langeafstandslopers, die momenteel een dopingschorsing uitzitten kwam vorige maand nog zo'n grote naam: Albert Korir, die vijf keer op het podium stond bij de marathon van New York en nu voor vijf jaar is geschorst.

'Daarom is het goed dat juist Sawe zich uitspreekt', zei Adbi Nageeye, Nederlands beste man op de marathon, eerder deze week. 'Hij draait er niet omheen. Hij komt niet met 'oh, we worden weer beschuldigd'. Want ja, al die grote namen...

Er is echt een probleem.

' 'Ik denk niet dat elke Keniaan doping gebruikt. Maar bijna elke gepakte dopinggebruiker is wel Keniaan', aldus Nageeye.

'Het is echt nodig dat grote atleten, ook uit Kenia, zulke dingen uitspreken. ' Sawe doet dat, op zijn zachte toon maar toch luid en duidelijk: 'Doping is kanker', haalde hij uit in The Guardian. En het blijft dus niet bij woorden, hij neemt een voortrekkersrol.

'Het doet pijn, maar ik kan alleen mijn best doen om het beter te maken. ' In aanloop naar de marathon van Berlijn werd hij liefst 25 keer getest. Hij was zelf met dat plan gekomen, in samenspraak met zijn Italiaanse coach Claudio Berardelli, die eerder zelf te maken kreeg met een betrapte pupil. Met hulp van een van Sawe's sponsors werden de extra tests geregeld bij de integriteitscommissie (AIU) van World Athletics.

Onaangekondigd, meerdere keren per week en soms zelfs twee keer op een dag, stond een controleur bij hem op de stoep tijdens zijn voorbereiding. Sawe hoopt dat het dit jaar wordt voortgezet en roept op ook andere toplopers vaker buiten competitie te gaan testen.

'Ik ben niet in korte tijd 25 keer getest, zoals voor Berlijn', vertelde hij vrijdag aan de in Londen aanwezige pers. 'Ik weet niet waarom, ik denk dat het bij de AIU ligt. ' Zoveel testen kost veel geld, toch hoopt Sawe dat de frequentie omhoog gaat. 'Het helpt iedereen als we vaker getest worden', benadrukte hij.

'Dan loopt hopelijk iedereen schoon en hoeft niet iedereen meer verdacht te worden. ' Net als vorig jaar heeft Sawe in de Ugandees Jacob Kiplimo een geduchte concurrent in Londen. Kiplimo won vorig jaar, na bij zijn debuut tweede te zijn geworden achter Sawe, daarna de marathon van Chicago met de elfde tijd ooit gelopen (2.02.23). Daar liep Kiplimo met John Korir, onlangs nog winnaar in New York, tot over de helft onder het wereldrecordschema.

Na zijn indrukwekkende prestaties in het veldlopen (drie individuele wereldtitels) en een wereldrecord op de halve marathon, is Kiplimo's volgende doel het wereldrecord op de marathon. Dat staat sinds 2023 op naam van wijlen Kelvin Kiptum: 2.00.35.

'Sawe, Kiplimo en Korir zijn de drie musketiers, echt de drie grote mannen nu', aldus Nageeye. 'Kiplimo moet zich nog bewijzen, maar dat gaat hij zeker doen, misschien wel in Londen.





