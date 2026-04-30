Saudi-Arabië stopt met financiering LIV Golf: einde van een miljardenproject in zicht

Saudi-Arabië beëindigt de miljardensteun aan de LIV Golf-tour, wat leidt tot een zoektocht naar nieuwe investeerders en een mogelijke verkoop van de tour. De beslissing volgt op aanzienlijke verliezen en veranderende economische prioriteiten in het land.

Saudi-Arabië stopt met de financiële ondersteuning van de LIV Golf-tour aan het einde van het huidige seizoen. Na iets meer dan drie jaar lijkt er een einde te komen aan het kostbare golfcircuit, zo melden onder andere The Wall Street Journal en de BBC.

De golfers zijn geïnformeerd over een nieuw strategisch plan, waarbij gezocht wordt naar nieuwe investeerders en bestuurders. Een van de oprichters, Yasir Al-Rumayyan, zal naar verluidt aftreden uit het bestuur. Hij bekleedt tevens de functie van voorzitter van de Engelse voetbalclub Newcastle United. Volgens de BBC staat de tour 'volledig te koop'.

Sinds de oprichting in 2021 is er een bedrag van meer dan vijf miljard dollar geïnvesteerd in LIV Golf, met een verlies van ongeveer 1,1 miljard dollar. Deze verliezen dreigen verder op te lopen, aangezien er aanzienlijke bedragen zijn geïnvesteerd in de Amerikaanse tak van de tour. Het LIV-toernooi dat gepland stond in juni in New Orleans is uitgesteld. Er zullen echter nog wel evenementen plaatsvinden in Zuid-Korea, Spanje en Groot-Brittannië.

LIV Golf werd in 2021 gelanceerd als een concurrent van de PGA Tour, de gevestigde organisatie achter veel prestigieuze golftoernooien. Een aantal bekende golfers, waaronder Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Phil Mickelson en Cameron Smith, maakten de overstap naar de nieuwe competitie. De belangrijkste reden hiervoor was het aanzienlijk hogere prijzengeld. De LIV Golf-tour bestaat uit acht toernooien verspreid over Europa, Azië en Amerika, waarbij 48 golfers per toernooi strijden om een prijzenpot van ongeveer 25 miljoen dollar.

De winnaar ontvangt bijna 4 miljoen dollar, en zelfs de laatste speler in het veld krijgt nog ruim 100.000 dollar. Dit is aanzienlijk meer dan wat er bij de PGA Tour te verdienen valt. Deze financiële aantrekkingskracht leidde tot veel kritiek, omdat de golfers beschuldigd werden van het faciliteren van sportswashing.

De overheid van Saudi-Arabië gebruikt sport, waaronder voetbal en Formule 1, om haar reputatie op het gebied van mensenrechten te verbeteren, mede dankzij investeringen uit het staatsfonds Saudi Public Investment Fund (PIF). Eerder dit jaar kondigde PIF een nieuwe strategie aan voor de periode 2026-2030, waarbij het fonds minder geld beschikbaar lijkt te stellen voor nieuwe sportdeals. Zo heeft PIF volgens de BBC 70 procent van de aandelen van de Saudische voetbalclub Al-Hilal verkocht voor 276 miljoen pond.

Saudi-Arabië kampte vorig jaar met een aanzienlijk begrotingstekort van 73 miljard dollar, mede als gevolg van hogere uitgaven en lagere inkomsten uit olie. De ontwikkelingen zijn verder versneld door de spanningen in het Midden-Oosten, met name de oorlog met Iran, die de oliexport heeft verstoord. Daarnaast heeft het WK voetbal van 2034, dat in Saudi-Arabië zal worden gehouden, hoge prioriteit gekregen.

In februari wezen Rahm, Smith en DeChambeau een kans af om terug te keren naar de PGA Tour via het Returning Member Program. Alleen Brooks Koepka accepteerde het aanbod, maar moest daarvoor naar verluidt een boete betalen van ruim 70 miljoen euro. Het is nog onzeker of de PGA Tour en DP World Tour bereid zijn om de LIV-golfers toe te laten als de LIV-tour ten onder gaat.

Brian Rolapp, de directeur van de PGA Tour, benadrukte dat er regels zijn overtreden en dat daar verantwoordelijkheid aan verbonden is. Rory McIlroy, een voormalig nummer één van de wereld en een uitgesproken tegenstander van de LIV-tour, zei al in 2022: 'Een beslissing die puur om het geld gaat, pakt uiteindelijk meestal niet goed uit.





NOSsport / 🏆 12. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

LIV Golf Saudi-Arabië PGA Tour Golf Sportswashing

United States Latest News, United States Headlines

