Saskia Belleman stapt over naar BNNVARA en krijgt dubbele rol bij 'Pauw & De Wit'

Na het einde van RTL Tonight gaat de ervaren rechtbankverslaggever Saskia Belleman samenwerken met het BNNVARA‑programma 'Pauw & De Wit', waar zij zowel aan tafel als in een wekelijkse podcast zal verschijnen.

Saskia Belleman , 66, staat aan het begin van een nieuw televisie‑avontuur nadat ze afgelopen seizoen haar rol als vaste verslaggeefster van RTL Tonight heeft neergelegd.

De veteranen‑journalist, die jarenlang bekend stond om haar scherpe verslaggeving vanuit de rechtszaal, heeft een samenwerking opgepikt met het BNNVARA‑programma 'Pauw & De Wit'. De omroep bevestigde woensdag aan RTL Boulevard dat Belleman vanaf het komende najaar een dubbele functie zal vervullen: zij zal niet alleen als rechtbankverslaggever aan tafel verschijnen, maar samen met Jeroen Pauw en Tim de Wit een wekelijkse podcast gaan ontwikkelen.

Deze uitbreiding van haar takenpakket laat zien dat Belleman zich niet alleen wil profileren als televisiejournalist, maar ook als content‑creator in de digitale wereld. De overstap van Belleman valt samen met een turbulente periode voor RTL‑4, waar recentelijk de kijkcijfers van de avondshow 'RTL Tonight' zijn gezakt.

De kijkcijferautoriteit meldde dat het programma een 'gevoelige klap' heeft toegebracht aan de overall prestaties van de zender, die in de komende maanden wil terugkeren naar een meer traditionele talkshowformat met Renze Klamer, die dit najaar weer een eigen talkshow krijgt. De late‑nightshow wordt definitief van de programmering gehaald, waardoor er ruimte vrijkomt voor nieuw talent en nieuwe formats.

Belleman was tot voor kort een regelmatig terugkerende gast in Renze Klamer's studio, waardoor haar vertrek een opvallende verschuiving betekent in de presentatie‑landschap van de zender. Johan Derksen, die Belleman in het verleden prees als de 'absolute ster van de Nederlandse talkshows', heeft haar talent nooit betwijfeld. Hoewel er geruchten waren over een mogelijke samenwerking met een programma van SBS 6, is die inmiddels uitgeblust.

In plaats daarvan richt Belleman haar blik op een format dat zowel journalistiek als entertainment combineert. Niet alleen zij krijgt een nieuwe plek op televisie; ook andere bekende presentatoren zoeken nieuwe uitdagingen. Zo heeft Albert Verlinde recentelijk aangekondigd een nieuw televisie‑project te starten, waarvan hij in een video‑interview meer details gaf. De veranderingen onderstrepen een bredere trend binnen de Nederlandse televisie‑markt, waarin zowel gevestigde als opkomende gezichten hun platformen zoeken naarmate traditionele formats onder druk komen te staan.

Met haar dubbele rol bij 'Pauw & De Wit' hoopt Belleman niet alleen haar expertise in de rechtszaal te behouden, maar tevens een breder publiek te bereiken via podcasts en digitale media, wat een belangrijke stap kan betekenen in de evolutie van journalistiek in het Nederlandse medialandschap





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