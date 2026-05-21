Sarina Wiegman wint Eredivisie Oeuvre Award 2026

Sarina Wiegman heeft op 21 november 2026 de Eredivisie Oeuvre Award gewonnen, vanwege haar grote bijdrage aan het Nederlandse voetbal.

Aanstaande maandag staan de Eredivisie Awards 2026 op het programma, waar tijdens het jaarlijkse evenement de belangrijkste individuele prijzen van de Eredivisie en Vrouwen Eredivisie worden uitgereikt.

Er is ook ruimte voor een Oeuvre Award, waarbij dit jaar Sarina Wiegman als winnaar wordt uitgeroepen, vanwege haar grote bijdrage aan het Nederlandse voetbal. De vijf anderen met een Eredivisie Oeuvre Award zijn Arjen Robben, Wim Jansen, Louis van Gaal, Edwin van der Sar en Ronald Koeman.

'Sarina Wiegman speelt al jarenlang een uitzonderlijke rol in het Nederlandse voetbal', zegt KNVB-directeur Marianne van Leeuwen via de kanalen van de voetbalbond. 'Als speelster, aanvoerder, trainer en bondscoach heeft zij steeds de lat hoger gelegd. Sarina heeft het vrouwenvoetbal in Nederland blijvend veranderd. Zij heeft deuren geopend en laten zien dat de top haalbaar is.

' Van Leeuwen doelt daarmee onder meer op de drie Europese titels die Wiegman als bondscoach heeft veroverd. Met Nederland won ze het EK in 2017, terwijl ze Engeland in 2022 en 2025 naar de Europese titel leidde.

'Sarina is uitgegroeid tot een van de beste coaches ter wereld. Dat is een prestatie waar het Nederlandse voetbal trots op mag zijn. Deze award is een erkenning voor alles wat zij voor onze sport heeft betekend.





