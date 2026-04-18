Sanne Wevers werkt toe naar WK-comeback in eigen trainingshal

Olympisch kampioene Sanne Wevers bereidt zich, na een blessure en bijna twee jaar zonder wedstrijd, voor op de Wereldkampioenschappen turnen in Rotterdam. Ze traint hiervoor in een unieke, zelf ingerichte hal waar ze zich volledig kan focussen op haar comeback.

Bijna twee jaar na haar laatste optreden, richt turnster Sanne Wevers zich op een indrukwekkende comeback. De Olympisch kampioene van 2016, wiens laatste wedstrijd plaatsvond tijdens de Spelen van Parijs, werkt nu toe naar de Wereldkampioenschap pen die dit najaar in Rotterdam worden gehouden. In een speciaal ingerichte ruimte op een bedrijventerrein in Duiven, traint de 34-jarige Wevers geheel zelfstandig richting haar ambitieuze doel.

Waar een gebruikelijke turnhal een overvloed aan toestellen, trampolines en zachte landingsplekken biedt, vindt men in haar trainingslocatie slechts twee balken: één op officiële wedstrijdhoogte en een tweede op grondniveau. Daarnaast zijn er wat gewichten en attributen beschikbaar voor de warming-up. Voor de meesterlijke balkspecialiste Wevers blijkt dit, in de beschikbare 110 vierkante meter, ruim voldoende. Ze omschrijft de ruimte als haar eigen kleine domein, waar ze de volledige controle heeft en zelf de beslissingen kan nemen die essentieel zijn voor haar voorbereiding op een Wereldkampioenschap. De hernieuwde focus van Wevers is opmerkelijk, zeker gezien haar laatste competitieve optreden in de zomer van 2024. Tijdens de Spelen in Parijs wist ze de balkfinale niet te bereiken, maar haar deelname op zich was al een klein wonder. Tien dagen voor de kwalificatiewedstrijd liep ze een ernstige elleboogblessure op, vergelijkbaar met een gescheurde kruisband in de knie. Het was een emotionele achtbaan; ondanks de blessure wist ze, met behulp van tape en creatieve oplossingen, toch aan de wedstrijd deel te nemen. Pas na terugkomst in Nederland drong de omvang van haar blessure tot haar door. De revalidatieperiode nam negen maanden in beslag. Gezien haar leeftijd en de zwaarte van de blessure, had een punt achter haar succesvolle carrière, met olympisch goud op de balk in 2016 als absolute piek, een logische stap kunnen zijn. Echter, dit strookt niet met het gedreven karakter van topsportster Wevers. Ze miste het intensieve proces van zichzelf tot het uiterste drijven, het dagelijks streven naar het maximale om haar doelen te realiseren en de beste versie van zichzelf te ontdekken. Daarom heeft Wevers besloten er nog een keer vol voor te gaan, met het WK als ultieme stip aan de horizon. Als ervaren atlete kiest ze ervoor dit op haar eigen voorwaarden te doen, met haar unieke trainingsaanpak in de intieme setting van haar eigen hal als een belangrijk onderdeel hiervan. Hierdoor kan ze elk detail perfectioneren en wordt ze gedwongen om zichzelf volledig te confronteren en te ontdekken wie ze is wanneer ze volledig op zichzelf is aangewezen. Ze ambieert een verdere professionalisering van haar aanpak en wil daarin haar eigen koers bepalen zonder beperkingen. Desondanks beschouwt ze dit niet als een breuk met het verleden. Haar vader en coach, Vincent, zal haar, zoals altijd, bijstaan tijdens wedstrijden. In haar eigen trainingsruimte werkt Sanne Wevers ook samen met specialisten, waaronder neurobioloog Ronald Siecker, die haar ondersteunt met mentale training. In een speciaal ingericht hoekje van de hal heeft Siecker een tafel opgesteld met een robotauto en een stratenplan. Wevers voert hier oefeningen uit met sensoren op haar vingertoppen om een staat van ontspannen focus te bereiken. Wanneer dit lukt, begint de robotauto te rijden; afleiding zorgt ervoor dat de auto terugrijdt. Tijdens een oefening met gesloten ogen komt de robot aanvankelijk schokkerig op gang, maar naarmate het einde van de straat nadert, verloopt de beweging vloeiend. Siecker analyseert dat Wevers geen faalangst kent, aangezien de spanning niet toeneemt bij het naderen van het doel. Een lachende Wevers beaamt haar reputatie als finaleturnster. Deze oefening is bedoeld om haar te helpen bij momenten van intense druk in een volle arena, wanneer ze op de balk staat en haar focus kortstondig dreigt te verliezen. De mogelijkheid om zich te kwalificeren voor het WK in Ahoy zou voor Wevers een symbolische cirkel rond maken. In 2010 was ze ook al aanwezig toen het toernooi in hetzelfde sportpaleis plaatsvond. Ze kijkt ernaar uit, zestien jaar later, om opnieuw deel te nemen aan zo'n prestigieus evenement





Sanne Wevers Turnen Comeback Wereldkampioenschap Rotterdam

