Sanne Wevers werkt aan opmerkelijke comeback voor WK in Rotterdam

Olympisch kampioen Sanne Wevers bereidt zich in een exclusieve trainingsomgeving voor op haar rentree bij de wereldkampioenschappen turnen in Rotterdam. Na een zware blessure en een periode van revalidatie, traint de 34-jarige turnster gericht op haar comeback, waarbij ze zowel fysieke als mentale aspecten van haar sport naar een hoger niveau tilt.

Bijna twee jaar na haar laatste wedstrijd werkt Olympisch kampioen Sanne Wevers aan een indrukwekkende comeback. De turnster, die in 2016 goud won op de balk, kwam voor het laatst in actie tijdens de Spelen van Parijs in 2024. Ondanks een elfde plek en het missen van de balkfinale, bleek haar deelname al een klein wonder door een ernstige elleboogblessure die ze tien dagen voor de kwalificatiewedstrijd opliep.

De blessure, vergelijkbaar met een afgescheurde kruisband, vereiste een revalidatie van negen maanden. Nu, op 34-jarige leeftijd, traint Wevers in een zelf ingerichte trainingsruimte op een bedrijventerrein in Duiven. Deze persoonlijke plek, met slechts twee balken en basismaterialen, stelt haar in staat om gericht te werken aan haar doel: de wereldkampioenschappen die dit najaar in Rotterdam worden gehouden. Wevers benadrukt het belang van deze zelfstandigheid: 'Dit is echt mijn eigen kleine plekje, waar ik alles tot mijn eigen beschikking heb en zelf de keuzes kan maken die ik nodig heb naar zo'n WK.' Ze miste het maximale uit zichzelf halen tijdens haar blessure en de daaropvolgende periode, en voelt nu weer de drang om zich tot het uiterste te drijven. De comeback is niet alleen fysiek, maar ook mentaal een zorgvuldig proces. Hoewel haar vader en vaste coach Vincent haar nog steeds bijstaat tijdens wedstrijden, werkt Wevers in haar eigen hal samen met experts zoals neurobioloog Ronald Siecker. Siecker begeleidt haar mentale training, onder meer met een oefening waarbij een robot-auto reageert op haar focus en ontspanning. Wevers moet de auto laten rijden door een staat van ontspannen concentratie te bereiken. De wetenschapper concludeert dat ze geen faalangst kent, aangezien de spanning niet toeneemt naarmate het doel dichterbij komt. Dit soort trainingen zijn essentieel om snel het focus terug te vinden, zelfs onder de druk van een volle arena. De mogelijkheid om deel te nemen aan het WK in Ahoy, waar ze in 2010 ook al turnede, zou voor Wevers een prachtige afsluiting van haar carrière betekenen. Ze beschrijft het als 'supervet' om zestien jaar later opnieuw een wereldtoernooi in Rotterdam mee te maken





