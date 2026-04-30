Sanne Schouten kijkt uit naar operatie en droomt van WK-deelname over vier jaar

Schaatsster Sanne Schouten heeft aangekondigd dat haar knieoperatie binnenkort plaatsvindt. Ze spreekt over de rust die dit haar brengt en haar vastberadenheid om sterker terug te komen, met het oog op deelname aan het wereldkampioenschap over vier jaar. Ze zal het komende WK vanaf de bank volgen.

Sanne Schouten , de succesvolle schaatsster, heeft in een openhartig gesprek tijdens de talkshow Eva aangekondigd dat de langverwachte operatie aan haar knie binnenkort zal plaatsvinden.

Deze aankondiging brengt een gevoel van rust, ondanks de uitdagingen die voor haar liggen. Momenteel kampt Schouten met aanzienlijke vochtophoping in haar knie, wat de voorbereiding op de operatie bemoeilijkt. De eerste stap is het verminderen van de zwelling, zodat de chirurg optimaal aan de slag kan. Pas na de operatie kan een intensief revalidatieproces worden gestart, gericht op het herstel van de kniefunctie en het verminderen van de pijn.

Schouten benadrukt dat de operatie essentieel is om weer op topniveau te kunnen presteren, maar erkent tegelijkertijd dat het een lange weg zal zijn. Ze is vastbesloten om deze uitdaging aan te gaan en zo snel en volledig mogelijk te herstellen. De blessure is een flinke tegenslag voor Schouten, die recentelijk nog grote successen behaalde. Toch heeft ze de knop omgezet en een positieve instelling aangenomen.

Ze verwijst naar een eerdere ervaring in haar jeugd, toen ze te kampen had met een compartimentsyndroom. Deze ervaring heeft haar geleerd om veerkrachtig te zijn en zichzelf uit te dagen om sterker terug te komen. Schouten ziet deze blessure als een nieuwe uitdaging om haar mentale en fysieke kracht te bewijzen. Ze is ervan overtuigd dat ze in staat is om deze te overwinnen en weer op het hoogste niveau te schaatsen.

De steun van haar omgeving en haar eigen vastberadenheid spelen hierbij een cruciale rol. Ze benadrukt dat ze mentaal voorbereid is op de zware periode die voor haar ligt en dat ze er alles aan zal doen om haar doelen te bereiken. Het herstel zal tijd en toewijding vergen, maar Schouten is vastbesloten om er het beste van te maken.

Hoewel Schouten de komende zomer niet actief zal deelnemen aan het wereldkampioenschap, zal ze het Nederlands elftal wel vanaf de zijlijn volgen. Ze geeft toe dat het af en toe door haar hoofd zal gaan dat ze zelf ook had kunnen deelnemen, maar ze zal haar teamleden aanmoedigen en hopen op hun succes. Schouten kijkt alvast vooruit naar het wereldkampioenschap over vier jaar en sluit een deelname niet uit.

Ze is ervan overtuigd dat ze, mits ze succesvol herstelt en sterker terugkeert, weer in staat zal zijn om op het hoogste niveau te presteren. Haar focus ligt nu volledig op haar herstel en revalidatie, met het doel om over vier jaar weer klaar te zijn voor de uitdagingen die op haar wachten. Ze blijft optimistisch en gelooft in haar eigen kunnen. De steun van haar fans en de schaatswereld geven haar extra motivatie om te werken aan haar comeback.

Schouten is een inspiratie voor velen en haar vastberadenheid om terug te komen na deze blessure is bewonderenswaardig. Ze is een voorbeeld van veerkracht en doorzettingsvermogen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Praat mee op VP: Ajax kijkt met grote spanning naar SouthamptonIpswich Town kan dinsdagavond bij Southampton een gigantische stap zetten richting promotie naar de Premier League. Als de club drie punten pakt, kan het haast niet meer fout gaan. Voor Ajax is de wedstrijd van enorm belang. Als Ipswich wint, moet het namelijk Chuba Akpom voor een bedrag 9 miljoen euro overnemen. De wedstrijd begint om 20.

Read more »

N33 tussen Veendam en Gieten bijna twee weken dicht wegens werkzaamhedenReizigers die richting Assen rijden worden omgeleid via de A7 naar Groningen. Daarnaast komen er lokale omleidingsroutes die worden aangegeven met gele borden.

Read more »

Studio 100 en Dick Maas komen met Flodder-musical: 'Vol chaos'Het verhaal van de familie 'Flodder' is vanaf september volgend jaar te zien als musical. Dat heeft Studio 100 woensdag bekendgemaakt. Het Belgische bedrijf werkt samen met theaterproducent Wolter Lommerde en Dick Maas (75), die de serie bedacht.

Read more »

Drievliet roept mensen op niet naar pretpark te komen vanwege enorme drukteHet is zo druk in pretpark Drievliet dat mensen zonder reservering donderdag worden gevraagd een andere dag naar het park toe te komen. Er worden geen tickets meer aan de deur verkocht.

Read more »

Rinus kijkt straks naar torenhoge windturbines: 'Ik haat die knoeperds'Twee enorme windturbines van 235 meter hoog komen op slechts 1300 meter van het huis van Rinus Damsteegt (80) in Raamsdonksveer te staan. Hij vreest voor de leefbaarheid van zijn wijk. 'Die rotdingen horen hier niet. Ik haat ze!'

Read more »

Edson da Graça botst met zijn vrouw over opvoeding kinderen: 'Komen uit verschillende werelden'Edson da Graça (44) en zijn vrouw Maud zijn al jarenlang samen. Hoewel ze gelukkig zijn in hun relatie, verschillen ze soms van mening. Vooral als het gaat om de opvoeding van hun kinderen lopen hun visies uiteen, wat af en toe voor uitdagingen zorgt, vertelt Edson in &C Oh Baby.

Read more »