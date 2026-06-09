In een spannend derde uitduel Verslaat San Antonio Spurs New York Knicks met 115-111 en reduceert de achterstand in de NBA-finaleserie naar 1-2. Victor Wembanyama scoort 32 punten en toont zijn klasse terwijl president Donald Trump wordt uitgefloten en uitgejoeld tijdens zijn bezoek aan Madison Square Garden.

San Antonio Spurs heeft vannacht een cruciale overwinning geboekt op de New York Knicks in het derde uitduel van de NBA -finales. Met een score van 115-111 reduceert de Spurs de achterstand in de best-of-seven serie naar 1-2, nadat de Knicks de eerste twee wedstrijden hadden gewonnen.

Het duel was intens en spannend tot de laatste seconden, waarbij de Spurs vooral konden profiteren van een stormachtige start en een krachtige afsluiting. De jonge Franse stervoorwaardelijke Victor Wembanyama toonde opnieuw waarom hij als één van de grootste talents in de basketbalgeschiedenis wordt beschouwd. Hij scoorde 32 punten, pakte acht rebounds, gaf zes assists, blokkeerde drie keer en stal de bal twee keer. Zijn all-around performance was bepalend voor de Spurs' overwinning.

Wembanyama zelf bleef bescheiden na de wedstrijd: We hebben gedaan waar we voor kwamen, maar we zijn nog lang niet klaar. We zijn nog niet eens halverwege, het moeilijkste moet nog komen. Zijn woorden weerspiegelen de ingestelde ambitie van het team om de titel toch nog te veroveren. De aanwezigheid van voormalig en huidig president Donald Trump op de tribune vormde een opmerkelijke onderbreking van het sportieve gebeuren.

Trump werd tijdens het volkslied luid uitgefloten en gedurende het hele spel herhaaldelijk uitgejoeld door het thuispubliek in New York. Deze reacties onderstrepen de politieke polarisatie die nog steeds een factor is in Amerikaanse sportevenementen. Het is voor het eerst dat een zittende Amerikaanse president een NBA-finale duel bewoonde, en de Selecteer visibly受到了 chilling reception. De结合 van sport en politiek zorgde voor veel discussie op sociale media en in de talkshows.

Historisch gezien betekent deze overwinning een belangrijke stap voor de San Antonio Spurs in hun streven naar een zevende kampioenschap. De franchise uit Texas eerder gewonnen in 1999, 2003, 2005, 2007, 2014 en, notably, in 1999 ook tegen de New York Knicks. De Knicks daarentegen hebben maar twee kampioenschappen in hun bezit, uit 1970 en 1973, en kwamen voor het laatst in de finale in 1999. Deze finale is dus een hernieuwing van een oude rivaliteit tussen twee iconic franchises.

Voor de Spurs is dit een kans om hun dominantie van de jaren 2000 te herhalen, terwijl de Knicks proberen na bijna vijftig jaar weer de trofee te heffen. De serie gaat door met het vierde duel in New York, waar de Knicks thuis zullen spelen en proberen de 2-1 voorsprong te herstellen





NOSsport / 🏆 12. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBA Finales San Antonio Spurs New York Knicks Victor Wembanyama Donald Trump Basketbal Kampioenschap Uitslagen Madison Square Garden

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nederlands elftal speelt laatste oefenduel voor WK in New YorkHet Nederlands elftal speelt maandagavond haar laatste oefenduel voor het WK tegen Oezbekistan in New York. De wedstrijd wordt uitgezonden op NPO 3, NOS.nl en NPO Radio 1.

Read more »

Intensive guidance helps Rotterdam resident find new jobNanique, a Rotterdam resident, lost her unemployment and ended up on welfare, leading to frustration. However, she found a new job through intensive guidance at the Werkstation op Zuid, which serves as an inspiration for the national government. Nanique's story highlights the success of the Rotterdam approach and its potential to influence the national trend of people in welfare finding employment.

Read more »

Oranje oefent tegen Oezbekistan in New York, Timber valt af voor WKJurriën Timber is niet fit genoeg voor het WK en wordt niet meegenomen naar het eindtoernooi. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op een veel beter optreden van Oranje tegen Oezbekistan na de nederlaag tegen Algerije. De wedstrijd staat in het teken van de laatste voorbereidingen, met ook financiële zorgen van de KNVB.

Read more »

Gakpo scoort penalty en Timber mist WK‑selectie: Oranje traint in New York tegen OezbekistanOranje speelt een oefenmatch zonder publiek in New York. Gakpo maakt zijn 20e doelpunt, Timber valt af voor het WK en Koeman bespreekt de heropbouw na de nederlaag tegen Algerije.

Read more »