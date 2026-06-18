Sam Levinson vindt het goed dat Euphoria na drie seizoenen stopt

De bedenker van de serie Euphoria vindt het goed dat de serie na drie seizoenen is beëindigd. Hij vindt dat hij alles gezegd heeft wat er te zeggen viel over de wereld van verslaving, verlangens en de gevolgen daarvan.

De bedenker van de serie Euphoria , Sam Levinson , vindt het goed dat de serie na drie seizoenen is beëindigd. In een interview met The Hollywood Reporter vertelt hij dat hij niet wist welke kant hij in het vervolg nog mee op moest.

Hij vindt dat hij alles gezegd heeft wat er te zeggen viel over de wereld van verslaving, verlangens en de gevolgen daarvan. Levinson is enorm trots op wat hij en de andere makers hebben bereikt met de serie. Hij denkt dat het goed is om op het hoogtepunt te stoppen, aangezien de kijkcijfers elk seizoen zijn gestegen. HBO bevestigde begin deze maand dat Euphoria definitief stopt.

De serie had onder anderen Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer en Colman Domingo in de hoofdrollen. Levinson is nu alweer bezig met een nieuw project, een speelfilm waar hij erg enthousiast over is





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Euphoria Sam Levinson HBO Zendaya Sydney Sweeney

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