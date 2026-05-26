Met de afschaffing van de salderingsregeling in januari 2025 verandert de manier waarop je zonne-overschotten worden verrekend. Hier alles over de nieuwe regels, welke contractopties het beste bij je passen en hoe je jouw energierekening vormt.

De salderingsregeling - een regeling die tot nu toe het mogelijk maakte om de elektriciteit die je met zonnepanelen overshoot te verrekenen met je verbruik - zal vanaf januari 2025 ophouden.

Dat betekent dat de gratis verrekening van je zonnestroom niet langer duurt over een kalenderjaar, maar dat de afrekening nu echt per moment aangeeft hoe dit jouw energiekosten beïnvloedt. Voor miljoenen huishoudens die hun eigen vermogen genereren, wordt dit een operatie. Met de nieuwe regeling moet je meer letten op de wisselende elektriciteitstarieven die je per uur afhandelt.

Motivatie: de overheid wil de markt eerlijker maken voor mijnbouwers die ook tijdelijk in overschot zijn, terwijl voor eindgebruikers het risico op hogere kosten toeneemt. De overname van jouw standaard energiekosten doet het volgende: je verbruikt nog steeds dezelfde elektriciteit, maar het kwantitatieve evenwicht wordt anders berekend. Het overschot van de zomer, dat voorheen de winterrekening compenseerde, is nu alleen verminderd als het fysiek teruggeleverd is.

Wanneer het resterende overschot bijtild omdat het nog niet is teruggeleverd, moet het alsnog worden gefactureerd. Eigenaars die hun zonnepanelen zo aanpassen dat ze de stroom op momenten met de hoogste prijzen verkopen, profiteren minder, terwijl diegenen die hun productie laten schokken op midden- of lage-tarieven uiteindelijk hogere rekeningen hebben. De zorgstellingen van dezelfde regel zijn dat jonge gezinnen die de overschot-venster spelen nu alleen deel hebben op het moment van de levering.

Het is cruciaal om vóór januari je huidige energiecontract te bekijken. Controleer de vaste kosten, de energieprijs per kWh, en de terugleververgoeding die je ontvangt bij netbeheer. Dynamische contracten kunnen aantrekkelijk zijn, omdat je op momenten met lage prijzen goedkoop stroom koopt, maar je moet thuis en actief zijn tijdens piekuren. Een vast contract biedt een vooraf vastgestelde prijs, maar vaak met een welkomstbonus, dat niet voorkomt bij dynamische aanbiedingen.

Gelukkig zijn er diverse vergelijkingswebsites die een helder overzicht tonen van de huidige aanbiedingen. Deze sites voeden hun data automatisch met jouw verbruiksgegevens vanuit het iDIN-systeem, waardoor je geen handmatige invoer meer hoeft te doen. Voor diegenen die moeite hebben met het decoderen van deze informatie, kan het nuttig zijn een professioneel consult te vragen bij een energieadviseur, vooral als je nog zonnepanelen bezit.

Daarnaast zijn er meldpunten zoals Actueel, waar je meldingen kunt versturen over je ervaringen met energiekosten en grensoverschrijdende vraagstukken. Bij de intake van Jul 30 aankondigen statistische diensten dat de door de overheid gemaakte toezeggingen rond het einde van de salderingsregeling een soort half-jaar rapport terug kunnen laten zien, zodat consumenten een indicatie krijgen van de of financieel verlies. Voor de bredere samenleving is het belangrijk om te groeien naar efficiënte energieopslag, zowel voor consumenten als producent.

Het terugleveren van stroom kan worden foutief gebruikt als een lening, aangezien het doel is om het dataverzoek te stabiliseren. De laatste weekstrajecten tonen aan dat, door de regeling te vervangen, de energieprijzen per huishouden slechts enigszins zullen stijgen in het decennium. Toch is het verstandig om, zodra je de nieuwe regels hebt gezien, een extra 5% voor de afcoupling van je verbruiksstroom te projecteren, ervan uitgaande dat de dynamische overschieten worden berekend. Samenvattend: de salderingsregeling verdwijnt.

Voor het beste resultaat moet je je contract hebben onder de loep genomen, een zekere interpretatie van dynamische versus vaste tarieven ontwikkelen, en gebruikmaken van automatische datafeeds. De overheid en diverse organisaties bieden al variabele oplossingen die helpen bij het plannen van je energieverbruik.





NPORadio1 / 🏆 7. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Salderingsregeling Zonnepanelen Energiekosten Contractopties Idin

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Drukke racedag begint met Indy 500 • Formule 1 start 22.00 uur met Verstappen op P6In dit liveblog volgen we de Grand Prix van Canada, en daarvoor hebben we aandacht voor de Indianapolis 500.

Read more »

Wytse van der Goot vindt zijn verkiezing tot Sportjournalist van het Jaar 2025 niet helemaal terechtWytse van der Goot, een voetbalcommentator en presentator bij onder meer Ziggo Sport, vindt zijn verkiezing tot Sportjournalist van het Jaar 2025 niet helemaal terecht. Van der Goot ziet zichzelf niet als 'echte' journalist en wil niet te veel veranderen door de prijzen die hij in de wacht sleept.

Read more »

Champions League-finale 2025/2026: PSG tegen ArsenalDe Champions League-finale van het seizoen 2025/2026 staat voor de deur. In de eindstrijd treffen de Engelsen de kampioen van afgelopen seizoen. PSG en Arsenal zijn de laatste acht geworden en staan voor de finale. De wedstrijd begint zaterdag 30 mei om 18.00 uur en is live te bekijken op Ziggo Sport. Voor kijkers zonder Ziggo-abonnement is de wedstrijd live en gratis te streamen via Ziggo Sport Free.

Read more »

Ismael Saibari Speler van het Jaar EredivisieIsmael Saibari is de speler van het jaar 2025/2026 in de Eredivisie

Read more »