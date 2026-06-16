Salah verlaat Liverpool

De Egyptenaar Mohamed Salah heeft aangekondigd dat hij niet langer wilde spelen voor Liverpool. Het vertrek van de Egyptenaar is niet onverwacht, aangezien hij al afgelopen maart had aangekondigd dat hij zou vertrekken. Het is echter onduidelijk of hij al eerder was gecontacteerd door andere clubs.

Dinsdagochtend kondigde de Egyptenaar Mohamed Salah aan dat hij niet langer wilde spelen voor Liverpool . Na het vertrek van de Nederlanders verandert de Egyptenaar niet van gedachten, waardoor er een einde komt aan zijn tijd op Anfield.

De Egyptenaar heeft het initiatief genomen om gesprekken te voeren die tot zijn vertrek leidden. Afgelopen maart werden beide partijen het eens over een zomers vertrek van Salah en dat werd destijds al naar buiten gebracht. Het vertrek van trainer Jürgen Klopp's opvolger, Slot, en de komst van Andoni Iraola als nieuwe trainer veranderen daar dus niks in. Liverpool is momenteel op zoek naar een vervanger van Salah, terwijl de Egyptenaar zijn opties aan het overwegen is, zo klinkt het.

Ook de Egyptenaar wilde een einde maken aan zijn tijd bij Liverpool, zo blijkt uit een Engelstalig medium.

'Alle partijen voelden dat dit het juiste moment was om uit elkaar te gaan', zo valt er te lezen. Het vertrek van de Egyptenaar is niet onverwacht, aangezien hij al afgelopen maart had aangekondigd dat hij zou vertrekken. Het is echter onduidelijk of hij al eerder was gecontacteerd door andere clubs. De Egyptenaar heeft echter laten weten dat hij zijn opties aan het overwegen is, wat er op wijst dat hij misschien al eerder was gecontacteerd door andere clubs.

Het vertrek van Salah zal een grote impact hebben op de ploeg, aangezien hij een van de beste spelers van de ploeg is. Hij heeft in negen jaar tijd al heel veel voor de ploeg gedaan en zal dus een grote lacune vormen in de ploeg





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Mohamed Salah Liverpool Vertrek Nieuwe Trainer Andoni Iraola

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