Salah blijft grote ster voor Egypte in WK 2026, maar met 27 spelers op lijst

Mohamed Salah, de grote ster van Liverpool, vertrekt deze zomer bij de club, maar blijft de grote ster voor Egypte in het WK 2026. Egypte neemt het in de groepsfase op tegen België, Iran en Nieuw-Zeeland. Bondscoach Hossam Hassan zal na een vriendschappelijke wedstrijd tegen Rusland op 28 mei bekendmaken wie de laatste afvaller is. Vermoedelijk is dat een keeper. Momenteel staan er vier doelmannen op de lijst van Egypte.

Salah vertrekt deze zomer bij Liverpool , maar bij Egypte is hij nog altijd de grote ster. Zijn aanwezigheid in de selectie mag dan ook geen verrassing heten.

Salah speelde al 113 interlands. Slechts twee daarvan waren op een WK. In 2018 deed hij mee in de verloren wedstrijden tegen Rusland en Saoedi-Arabië, waarna het toernooi er na de groepsfase alweer op zat voor Egypte. Dit keer zal Salah hopen langer mee te kunnen doen in het toernooi.

Egypte neemt het in de groepsfase op tegen België, Iran en Nieuw-Zeeland. De Belgen zijn op 15 juni in Seattle de eerste tegenstander. De andere sterspeler van Egypte is Omar Marmoush, van Manchester City. Opvallend is dat Egypte een lijst van 27 spelers deelt, terwijl een WK-selectie maar 26 leden mag tellen.

Bondscoach Hossam Hassan zal na een vriendschappelijke wedstrijd tegen Rusland op 28 mei bekendmaken wie de laatste afvaller is. Vermoedelijk is dat een keeper. Momenteel staan er vier doelmannen op de lijst van Egypte.





Turkse selectie voor WK 2026 in Canada en Mexico bijschialdNederlands footbal publiek zal vooral de namen van Kaplan, Kadioglu en Kökcü kennen vanwege hun Eredivisie-leden of History. Kaplan had een goed seizoen als Ajax-huurling bij NEC, Kökcü heeft een rijk verleden bij Feyenoord en Kadioglu maakte door bij NEC, maar is inmiddels een vast basisspeler bij Brighton & Hove Albion. De oogappels uit Turkije zijn Güler en Çalhanoglu. De jonge speler van Real Madrid liet op het EK 2024 al zien van onschatbare waarde te zijn voor en Çalhanoglu heeft dit seizoen bij landskampioen Internazionale volhardt dat de 32-jarige middenvelder het nog niet verleerd is. Kenan Yildiz had een wat minder seizoen, maar de Juventus-buitenspeler liet bij vlagen al zien dat ook hij een verschilmaker is.

Taiwanese schrijfster en vertaalster winnen prestigieuze International Booker Prize 2026 voor 'Taiwan Travelogue'Yáng Shuāng-zǐ en Lin King, Taiwanese schrijfster en vertaalster van 'Taiwan Travelogue', winnen het prestigieuze International Booker Prize 2026 voor hun roman. De roman, verteld vanuit een postkoloniale visie, is een opvallend uitgevochten romantisch verhaal over de liefde tussen twee vrouwen. Daarbij wordt de kunstzinnige omgang met taal, geschiedenis en macht blootgelegd.

