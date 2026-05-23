Sahil Amar Aïssa zet mediastroming tegen door serie te maken over Marokkanen

Sahil Amar Aïssa wil de stereotyperingen van Marokkanen uit de wereld helpen. Daarvoor heeft hij samen met Shariff Nasr de NPO-serie Mocros bedacht, die momenteel op NPO Start te zien is. In Nederlandse televisie wordt voor de rol van een Marokkaan vaak gevraagd voor een pizzabezorger of crimineel. Amar Aïssa gebruikt zijn vriendengroep uit Roosendaal als inspiratie voor de personages en de thematiek van de serie.

Die is sinds begin deze maand te zien op NPO Start. Vaak worden Marokkaanse acteurs voor films en series gevraagd voor standaard rollen. Die van bijvoorbeeld pizzabezorger of crimineel. Ook Sahil heeft hier last van, zo vertelde hij in de Omroep Brabant-talkshow VRIJDAG.





'Heel vaak zelfs. Toen ik begon met acteren, zo rond 2011, kreeg ik oprecht om de dag de vraag of ik een tasjesdief wilde spelen. Of een drugsdealer', zei hij. De acteur ging daar nooit op in.

Dit is voor hem een principekwestie.

' Hier is al genoeg focus op, vindt hij.



'Terwijl het maar één procent van de Marokkaanse Nederlanders is die daarmee bezig is. Die andere 99 procent zien we niet in de films terug.

' Sahil wijst op de grote Marokkaanse gemeenschap in onze provincie.



'Iedereen hier kent wel Marokkanen, maar niemand kent waarschijnlijk de Marokkaan zoals je die vaak op tv ziet. Niemand kent die wapenhandelaar, die cokedealer.. Maar wel die leuke buurman, je collega of de Marokkaan van de garage.

' Daarom besloot Amar Aïssa zelf maar eens een castingbureau te bellen.



'Ik zei: hey, ik zou ook best een keer een patiënt willen spelen in de komische dramaserie Dokter Tinus ofzo. Of een getuige in politieserie Flikken Maastricht, in plaats van de verdachte.

' Maar heel enthousiast werd niet op die suggestie gereageerd.



'Ik heb weleens een normale rol gehad hoor, maar voor die rollen werd ik slechts heel weinig gevraagd. Daar kun je niet van leven.

' Daarop besloot Amar Aïssa samen met Shariff Nasr een serie te bedenken waarin het negatieve beeld van Marokkanen wat rechtgezet zou kou kunnen worden.



'Gebaseerd op mijn eigen vriendengroep uit Roosendaal. De karakters in de serie hebben ook dezelfde namen: Mehmet, Mo, Willy van het kamp... Wij vormden een heel grote vriendengroep, van verschillende etniciteit, kleur en formaat.

We gingen gezamenlijk op stap, geen problemen.

' De serie Mocros draait om Souf die luchtvaarttechniek studeert maar eigenlijk heel graag de filmwereld in wil. Het is moeilijk voor hem, want hij heeft heel lieve ouders en wil hen niet wil teleurstellen. Want je ouders geven je zorg en geld en benadrukken: doe je best op school. Terwijl Souf denkt: ik wil niet meer naar school, jij wil gaan acteren.

Durf het dan maar eens te zeggen.



'Souf maakt daarbij genoeg fouten. Dat vind ik ook mooi, dat het vaak wat ongemakkelijk is. We maken in deze serie die thema's waarmee de hoofdpersonen worstelen universeel en niet zo hyper cultureel. Het is een erg menselijk verhaal.





