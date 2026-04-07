Sacha Kuipers maakt furore met PSV-shirt portretten: Van hobby naar kunstwerk met Jerdy Schouten

Sacha Kuipers transformeert PSV-shirts in unieke kunstwerken met portretten van spelers. Haar hobby, begonnen als cadeau voor haar vriend, heeft geleid tot duizenden views op TikTok en interesse van PSV-aanvoerder Jerdy Schouten.

Sacha Kuipers, een jonge kunstenares met een passie voor PSV , heeft een unieke hobby gevonden: het beschilderen van PSV -shirts met portretten van de spelers. Wat begon als een verrassing voor haar vriend, is inmiddels uitgegroeid tot een creatieve uitlaatklep die duizenden mensen weet te bekoren, met tienduizenden views op TikTok als bewijs. Zelfs PSV -aanvoerder Jerdy Schouten toonde interesse en bestelde een gepersonaliseerd shirt bij haar.

De inspiratie voor deze bijzondere kunstvorm kwam van een Engelse creator op Instagram. Sacha, geïnspireerd door deze kunst, besloot het zelf te proberen. Ze pakte een oud PSV-shirt en begon met schilderen, oorspronkelijk bedoeld als cadeau voor haar vriend. De eerste resultaten waren zo positief dat ze besloot door te gaan met deze creatieve onderneming. De techniek die ze gebruikt is nauwkeurig en doordacht. Eerst print ze een silhouet van de speler op het shirt. Daarna brengt ze een onderlaag aan met witte verf, waarna ze met een dun penseel en zwarte verf het gedetailleerde portret schildert. De gezichten zijn hierbij de grootste uitdaging, een aspect dat ze met uiterste precisie benadert om een perfect resultaat te bereiken. Haar zorgvuldige en creatieve aanpak heeft haar inmiddels een solide fanbase opgeleverd.\Het succes van haar werk werd verder versterkt door haar aanwezigheid op TikTok. Sacha begon haar schilderproces te filmen en deelde de video's op het platform. De respons was overweldigend. Haar video's werden massaal bekeken en kregen duizenden likes. Mensen toonden interesse en vroegen haar om ook voor hen shirts te maken. Een van die aanvragen leidde tot een bijzonder verzoek: een shirt met handtekening van een PSV-speler. Tijdens het wachten op de handtekening kwam ze Jerdy Schouten tegen, die, net als de vriend van Sacha, interesse toonde in een gepersonaliseerd shirt. Schouten stuurde vervolgens zijn shirt waarin hij zijn honderdste wedstrijd voor PSV speelde. Dit shirt, nu beschilderd door Sacha, is een pronkstuk in haar collectie. Ze is er bijzonder trots op en ziet het als een hoogtepunt in haar artistieke reis. De aandacht voor haar werk heeft inmiddels al geresulteerd in de verkoop van zeven shirts. Hoewel ze het voorlopig als een hobby beschouwt, overweegt ze de stap naar een kleinschalige onderneming. Haar talent, gecombineerd met haar passie voor PSV en de positieve respons van haar publiek, maakt de weg vrij voor verdere groei.\De combinatie van haar artistieke vaardigheden en de liefde voor PSV heeft geresulteerd in een bijzondere en succesvolle creatieve onderneming. De reacties op haar werk zijn overweldigend positief, en de populariteit op sociale media groeit gestaag. De zorgvuldige wijze waarop ze de shirts beschildert, met aandacht voor detail en precisie, spreekt tot de verbeelding van fans en liefhebbers. De interesse van Jerdy Schouten, de aanvoerder van PSV, is een mooie bekroning op haar werk. Het shirt van Schouten, gedragen tijdens zijn honderdste wedstrijd, is een tastbaar bewijs van haar talent en creativiteit. De toekomst ziet er rooskleurig uit voor Sacha, die nu de mogelijkheden verkent om haar hobby om te zetten in een bloeiende kleine onderneming. Haar verhaal is een inspirerend voorbeeld van hoe creativiteit, passie en de kracht van sociale media kunnen leiden tot succes. Ze bewijst dat met toewijding en hard werken, je dromen kunt waarmaken, en zelfs de favoriete voetbalclub van je vriend kunt vereeuwigen op een unieke en persoonlijke manier. Haar werk is meer dan alleen schilderen; het is het creëren van een verbinding tussen kunst, sport en de emoties van fans





