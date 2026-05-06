Sabalenka en topspelers eisen eerlijkere verdeling prijzengeld bij Grand Slams

Toptennisster Aryna Sabalenka waarschuwt voor een mogelijke boycot van Grand Slams als de financiële vergoedingen voor spelers niet aanzienlijk worden verhoogd.

De wereld van het professionele tennis bevindt zich momenteel in een staat van toenemende onrust, waarbij de top van het vrouwenveld een krachtig signaal afgeeft aan de organisatoren van de grootste toernooien.

Aryna Sabalenka, de huidige nummer één van de wereld, heeft in Rome zeer uitgesproken kritiek geuit op de huidige financiële vergoedingen tijdens de vier grandslamtoernooien. De Witrussin stelt dat de spelers de absolute kern vormen van het sportieve product en dat zonder hun inzet er simpelweg geen entertainment, geen publieke belangstelling en dus ook geen toernooien zouden bestaan.

Volgens Sabalenka is het tijd dat de financiële beloning in lijn wordt gebracht met de waarde die de atleten toevoegen aan de sport. Ze gaat zelfs zo ver om aan te geven dat een boycot van deze prestigieuze evenementen niet langer uitgesloten kan worden als dat de enige resterende methode is om hun rechten effectief te verdedigen. Haar woorden onderstrepen een groeiende frustratie over de verdeling van de enorme inkomstenstromen binnen het tennis.

De onvrede richt zich in het bijzonder op Roland Garros, waar een breed front van wereldtoppers zich heeft verenigd. Hoewel de organisatie van het Franse toernooi het prijzengeld voor de komende editie met 9,5 procent heeft verhoogd naar een totaalbedrag van 61,7 miljoen euro, vinden spelers als Coco Gauff, Jannik Sinner en Carlos Alcaraz dit onvoldoende. Het kernprobleem ligt niet zozeer in het totale bedrag, maar in het aandeel dat naar de spelers gaat.

Waar de topspelers een aandeel van 22 procent eisen, blijft de huidige vergoeding waarschijnlijk steken onder de 15 procent. Deze kloof zorgt voor grote irritatie bij zowel de mannelijke als vrouwelijke sterren. Opvallend is dat een lange lijst van namen deze oproep steunt, waaronder Iga Swiatek, Alexander Zverev en Daniil Medvedev. Hoewel Novak Djokovic niet expliciet op de recente lijst staat, is hij al jarenlang een van de meest prominente voorvechters voor een eerlijkere vergoeding voor alle professionele tennissers.

Een cruciaal aspect van deze discussie is dat het niet alleen gaat om de rijkdom van de absolute top. Coco Gauff benadrukte dat de roep om structurele verandering vooral bedoeld is voor de spelers die lager op de wereldranglijst staan, bijvoorbeeld in de top tweehonderd. Terwijl de absolute sterren enorme bedragen verdienen via persoonlijke sponsorcontracten en commerciële deals buiten de baan, moeten spelers buiten de top honderd vaak vechten om simpelweg uit de rode cijfers te blijven.

De kosten voor professionele training, reizen, fysiotherapie en coaching zijn astronomisch, waardoor veel tennissers in de beginjaren van hun carrière enorme financiële risico's lopen. Voor deze groep is een verhoging van het prijzengeld geen kwestie van luxe, maar van noodzaak om het beroep überhaupt uit te kunnen oefenen zonder in financiële problemen te komen. Vanuit een analyserend perspectief werpt Jacco Eltingh, oud-prof en technisch directeur bij de KNLTB, een interessant licht op de zaak.

Hoewel hij een boycot als de slechtst mogelijke oplossing beschouwt, erkent hij volledig dat de spelers zich tekortgedaan voelen. Eltingh stelt dat de economische waarde van het tennis volledig wordt gegenereerd door wat er op de baan gebeurt; zonder de prestaties van de spelers zouden bedrijven geen sponsorcontracten tekenen en zouden er geen miljarden aan uitzendrechten worden betaald.

Hij vergelijkt de situatie met de zakelijke wereld, waarbij een dergelijke onbalans in een gewoon bedrijf direct zou leiden tot een massale staking van het personeel. Eltingh pleit daarom voor een betere dialoog en een minder autonome houding van de Grand Slams.

Hij vindt dat instanties zoals de ITF en World Tennis een actievere rol moeten spelen om te voorkomen dat de organisaties van de grote toernooien eenzijdige beslissingen blijven nemen zonder de wensen van de spelers voldoende mee te wegen





