Saba-vermissing: ambulanceverpleegkundige Erik Matthijsen blijft binnen de organisatie zorgen uitlokken

De 53-jarige Erik Matthijsen, ambulanceverpleegkundige bij de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, is sinds woensdag vermist op Saba. Zijn collega's maken zich zorgen, maar houden ook hoop op een goede afloop.

'Hij is goed getraind op extreme omstandigheden. ', aldus Erik's collega, Hans Janssen van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid. Erik keerde niet terug van een wandeling in het Well's Bay-gebied op Saba. Dat bevestigde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eerder al.

Hij werd woensdagochtend 11:00 uur lokale tijd voor het laatst gezien. Sindsdien wordt er volop gezocht, onder meer met helikopters.

'Hij is op Saba voor werkzaamheden buiten zijn werk voor onze ambulancedienst', vertelt Hans Janssen. 'Hij is door een bedrijf uitgezonden om medische ondersteuning te bieden bij een technisch project in moeilijk begaanbaar gebied. Hij is woensdag niet teruggekomen van een wandeling in privétijd.

' Hoewel Erik niet namens de ambulancedienst op Saba is, leeft zijn vermissing binnen de organisatie. 'We zijn bezorgd. We volgen updates uit Saba en delen informatie met onze collega's. We staan ook in nauw contact met de partner van Erik.

', aldus Janssen. Erik is sinds 2012 ambulanceverpleegkundige.

'Onze collega is een ervaren hulpverlener, die goed getraind is op extreme omstandigheden. Daarom houden wij naast onze zorgen ook hoop op een goede afloop.

', aldus Janssen. De autoriteiten roepen inwoners en bezoekers van Saba op om niet zelf naar de vermiste Erik te zoeken. Mensen die hem hebben gezien of meer informatie hebben, moeten zich melden bij de politie. Het bestuur van Saba staat in contact met zijn familie.

Well's Bay is een baai aan de noordwestelijke kust van Saba. Het is een van de weinige plekken om te zwemmen op het vulkanische eiland. Saba heeft zo'n 2000 inwoners





