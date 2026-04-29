Ryan Thomas verlengt contract bij PEC Zwolle tot 2028

PEC Zwolle heeft het contract van Ryan Thomas, de ervaren middenvelder, verlengd tot medio 2028. Thomas is een belangrijke speler voor de club en staat bekend om zijn loyaliteit en inzicht. Hij zal mogelijk deelnemen aan het Wereldkampioenschap voetbal komende zomer.

PEC Zwolle heeft een belangrijke stap gezet in het behoud van een van haar meest ervaren en gewaardeerde spelers. Ryan Thomas , de Nieuw-Zeelandse middenvelder, heeft zijn contract met de club verlengd tot medio 2028.

Dit betekent dat Thomas, die komende zomer mogelijk deelneemt aan het Wereldkampioenschap voetbal, nog minimaal twee seizoenen te bewonderen zal zijn in het blauw-wit van PEC Zwolle. De verlenging is een teken van vertrouwen van zowel de club als de speler, en onderstreept de belangrijke rol die Thomas speelt binnen de selectie en de clubcultuur. Thomas kwam voor het eerst naar PEC Zwolle in 2013 en beleefde daar al snel hoogtepunten.

Hij was een sleutelfiguur in het team dat in 2014 de KNVB Beker veroverde, een memorabele overwinning op Ajax met een duidelijke 5-1 score. Ook pakte hij met PEC de Johan Cruijff Schaal, waarmee hij zijn eerste prijzen in het Nederlandse voetbal won. Na een periode bij PSV, waar blessures hem belemmerden om een vaste plek in de basis te bemachtigen, keerde Thomas in 2022 terug naar Zwolle, de club waar hij zich zo thuis voelt.

De terugkeer van Thomas bleek een enorme aanwinst voor PEC Zwolle. Hij is uitgegroeid tot een onmisbare schakel in het elftal en een voorbeeld voor de jongere spelers. Met 213 wedstrijden op zijn naam is hij de speler met het hoogste aantal gespeelde duels binnen de huidige selectie, een indrukwekkend aantal dat zijn loyaliteit en consistentie bewijst. Thomas zelf is uiteraard verheugd met de contractverlenging.

Hij benadrukt dat hij graag bij PEC wil blijven, omdat de club altijd goed voor hem is geweest en de supporters hem enorm steunen. Hij wil zolang hij van waarde kan zijn, alles geven voor de club en is blij dat het gevoel van beide kanten goed is. Deze wederzijdse waardering is essentieel voor een succesvolle en langdurige samenwerking.

De verlenging van zijn contract is niet alleen belangrijk voor PEC Zwolle op sportief vlak, maar ook voor de stabiliteit en de identiteit van de club. Thomas vertegenwoordigt de waarden van PEC Zwolle: loyaliteit, hard werken en passie voor de club. Technisch directeur Gerry Hamstra is eveneens enthousiast over de contractverlenging. Hij prijst Thomas' vermogen om een wedstrijd te lezen en te weten wat er in elke fase van een wedstrijd gevraagd wordt.

Hamstra benadrukt ook de belangrijke rol die Thomas speelt als voorbeeld en verlengstuk van de trainer voor de jongere spelers. Samen met Thomas wil PEC Zwolle dit seizoen goed afsluiten, waarna Thomas zich kan focussen op het Wereldkampioenschap. Hamstra kijkt ernaar uit om volgend seizoen met Thomas verder te gaan en hoopt dat hij zijn ervaring en kwaliteiten kan blijven inzetten om PEC Zwolle naar nieuwe successen te leiden.

De contractverlenging van Ryan Thomas is een positief signaal voor de toekomst van PEC Zwolle en een bevestiging van de ambities van de club. Het laat zien dat PEC Zwolle in staat is om belangrijke spelers aan zich te binden en een stabiele basis te creëren voor succes. De supporters kunnen zich verheugen op nog vele wedstrijden met Ryan Thomas in het shirt van PEC Zwolle.

De club hoopt dat Thomas, na het Wereldkampioenschap, fris en gemotiveerd terugkeert om de club te helpen haar doelen te bereiken





