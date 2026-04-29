Ryan Thomas verlengt contract bij PEC Zwolle tot 2026

PEC Zwolle heeft het contract van Ryan Thomas , de ervaren middenvelder, verlengd met twee jaar. De 31-jarige Nieuw-Zeelander, die al 213 officiële wedstrijden voor de club speelde, is daarmee de speler met de meeste ervaring in de huidige selectie.

Deze contractverlenging is een belangrijke stap voor PEC Zwolle, aangezien Thomas niet alleen een bekwame speler is, maar ook een cruciale factor in de teamdynamiek en een voorbeeld voor de jongere generatie. De clubleiding benadrukt zijn vermogen om wedstrijden te lezen en de juiste beslissingen te nemen in elke fase van het spel. Zijn inzicht en ervaring zijn van onschatbare waarde, zowel op als buiten het veld.

Thomas zelf is uiteraard verheugd met het verlengde contract en spreekt zijn dankbaarheid uit naar de club en de supporters. Hij beschrijft PEC Zwolle als een club die altijd goed voor hem is geweest en prijst de geweldige steun van de fans. Zijn toewijding aan de club is duidelijk, en hij belooft alles te geven zolang hij van waarde kan zijn.

De verlenging van zijn contract is een teken van vertrouwen van beide kanten en een bevestiging van de positieve relatie tussen speler en club. Technisch directeur Gerry Hamstra onderstreept de belangrijke rol van Thomas binnen de selectie. Hij benadrukt dat Thomas een uniek vermogen heeft om een wedstrijd te lezen en te anticiperen op de ontwikkelingen.

Zijn ervaring en inzicht zijn essentieel, niet alleen voor zijn eigen prestaties, maar ook voor de ontwikkeling van de jongere spelers en de ondersteuning van de trainer. Hamstra ziet Thomas als een verlengstuk van de technische staf en een belangrijk voorbeeld voor de rest van het team. De club hoopt eerst dit seizoen nog succesvol af te sluiten, waarna Thomas zich zal focussen op het WK met Nieuw-Zeeland.

Na het WK kijkt PEC Zwolle uit naar een vervolg van de samenwerking met Thomas, met het doel om volgend seizoen verder te bouwen op de huidige successen. De club ziet in Thomas een speler die niet alleen sportief, maar ook persoonlijk een belangrijke rol speelt in de clubcultuur. Zijn positieve instelling en professionele houding worden zeer gewaardeerd. De contractverlenging is dan ook een investering in zowel de sportieve prestaties als de algehele sfeer binnen de club.

Het is een signaal dat PEC Zwolle waarde hecht aan loyaliteit, ervaring en teamgeest. De verlenging van het contract van Ryan Thomas is een positieve ontwikkeling voor PEC Zwolle en de supporters. Het zorgt voor stabiliteit en continuïteit binnen de selectie en versterkt de band tussen de club en een van haar meest geliefde spelers. Thomas is een speler die zich volledig inzet voor de club en die altijd bereid is om een stap extra te zetten.

Zijn toewijding en professionaliteit zijn een voorbeeld voor de rest van het team. De clubleiding is ervan overtuigd dat Thomas ook in de komende twee jaar een belangrijke bijdrage zal leveren aan de successen van PEC Zwolle. De verwachtingen zijn hooggespannen, zowel voor de prestaties van Thomas zelf als voor de prestaties van het team als geheel. De supporters kunnen zich verheugen op nog vele mooie momenten met Ryan Thomas in het blauw-wit.

De club hoopt dat de verlenging van zijn contract ook andere spelers zal motiveren om zich voor langere tijd aan PEC Zwolle te verbinden. Het is een signaal dat PEC Zwolle een aantrekkelijke club is om voor te spelen, met een goede sfeer, een loyale supportersbasis en een ambitieuze toekomstvisie. De club is vastbesloten om verder te groeien en te investeren in de ontwikkeling van haar spelers en de verbetering van de clubstructuur





Play-offs van start: eredivisieteam heeft mazzel, KKD-clubs bijna een maand bezigAls Roda JC, RKC Waalwijk, FC Den Bosch en Almere City de eredivisie in willen, moeten ze vier rondes overleven. Willem II en De Graafschap stromen een ronde later in.

Zeiler Thomas van Thiel stort zich op avontuurlijke expeditie naar de NoordpoolZeiler Thomas van Thiel uit Almere bereidt zich voor op een unieke expeditie waarbij hij zijn boot in 2028 in het pakijs van de Noordpool laat bevriezen en vervolgens de Noordwestpassage wil varen. Zijn motivatie komt voort uit een recente confrontatie met de dood en het verlies van zijn vader.

Corinthians Bestuurslid Heeft Scherpe Kritiek op Memphis Depay: 'Hij maakt de club kapot'Bestuurslid César Romeu van Corinthians uit harde kritiek op Memphis Depay, die hij beschouwt als een belangrijke oorzaak van de financiële problemen van de club. Ondanks pogingen om Depay te behouden, is de situatie kritiek en vereist het een driestappenplan om de club te stabiliseren.

Play-offs starten: eredivisieteam heeft mazzel, eerstedivisieclubs bijna maand bezigAls Roda JC, RKC Waalwijk, FC Den Bosch en Almere City de eredivisie in willen, moeten ze vier rondes overleven. Willem II en De Graafschap stromen een ronde later in.

De wedergeboorte van Casemiro: controleur heeft ook nog eens neusje voor de goalCasemiro ontpopt zich dit seizoen bij Manchester United tot een ware goaltjesdief. Maandagavond was de Braziliaanse controleur trefzeker tegen Brentford en dat was alweer zijn negende goal in de Premier League dit seizoen. Hij kan voor het eerst in zijn loopbaan de dubbele cijfers gaan halen.

Hiddink: 'Hij heeft wat Messi ook heeft en hoort in rijtje Cruijff en Pelé'Eden Hazard behoort in het rijtje van de beste voetballers aller tijden. Dat is de conclusie van oud-trainer Guus Hiddink. Als de Belg zijn topniveau haalde, dan was hij vergelijkbaar met Lionel Messi, maar voor Hiddink is het ook duidelijk waarom Hazard niet altijd op de toppen van zijn kunnen speelde.

