Ryan Gravenberch straalt bij Liverpool: 'Meer vrijheid, meer vertrouwen'

Ryan Gravenberch is uitermate tevreden over zijn start bij Liverpool onder coach Arne Slot. De middenvelder, die een goal en assist noteerde tegen Everton, voelt zich bevrijd door de tactische aanpassingen en het vertrouwen dat hij van de coach krijgt. Hij benadrukt de positieve sfeer in de selectie.

Ryan Gravenberch is verheugd over de start van Liverpool dit seizoen. De 23-jarige middenvelder liet zaterdagmiddag tegen Everton (2-1) van zich horen met een doelpunt en een assist en maakte wederom indruk met zijn passing. Gravenberch en zijn teamgenoten op het middenveld hebben dit seizoen andere instructies gekregen van Arne Slot , zo onthult de speler in een interview. De trainer geeft me het vertrouwen, begint Gravenberch. Dit seizoen hebben we meer vrijheid op het middenveld.

Vorig jaar was ik de enige nummer 6 en speelde ik veel dieper op het veld. Nu kan ik meer naar voren gaan, zoals je vandaag ook zag. Daar ligt mijn kracht ook, aldus de spelverdeler, die vol lof is over Slot. Hij is heel duidelijk en kan zijn ideeën helder overbrengen. Tactisch is hij ook heel sterk. We hebben een goede groep met uitstekende spelers. Het draait niet alleen om het basiselftal, maar om de hele selectie. We zijn een beetje een familie. We stimuleren elkaar dagelijks. Vandaag scoort Hugo Ekitiké bijvoorbeeld en valt Alexander Isak voor hem in. Ik ben erg blij met de selectie, besluit Gravenberch. De rechtspoot heeft dit seizoen tot nu toe twee doelpunten en twee assists op zijn naam staan in vijf wedstrijden.





