Ruzie tussen Valverde en Tchouaméni escaleert bij Real Madrid: vechtpartij en ziekenhuisopname

De spanningen bij Real Madrid lopen hoog op na een escalerende ruzie tussen Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni, die uitmondde in een vechtpartij en een ziekenhuisopname voor Valverde. De club staat onder druk om het seizoen zonder prijzen af te sluiten, terwijl interne strubbelingen de teamdynamiek verstoren.

Er komen steeds meer details naar buiten over de ruzie tussen Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni bij Real Madrid . Eerder op donderdag meldde een bron al dat Valverde naar het ziekenhuis moest worden gebracht als gevolg van de ruzie.

Het is zeer onrustig bij Real Madrid, dat het seizoen zonder prijzen lijkt te gaan eindigen. Woensdag werd al bekend dat Valverde en Tchouaméni een woordenwisseling hadden gekregen, zowel op als na de training. Dat zou gebeurd zijn nadat Tchouaméni zijn teamgenoot per ongeluk raakte en Valverde wraak wilde nemen. Donderdag liep het verder uit de hand.

Spaanse media melden dat Valverde de hand van Tchouaméni weigerde te schudden. Even later liet hij de Franse middenvelder struikelen. Trainer Álvaro Arbeloa probeerde de boel te sussen, maar dat lukte niet. Valverde en Tchouaméni gingen door met beledigingen over en weer en na de training brak er in de kleedkamer een vechtpartij uit tussen de twee.

Teamleden probeerden in te grijpen, maar konden niet voorkomen dat Valverde naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Volgens onze informatie viel Valverde, liep een hoofdwond op en verloor hij enkele seconden het bewustzijn. Inmiddels is Valverde onderzocht en weer thuis. Zowel de club als de spelers hebben nog niet gereageerd.

De verwachting is wel dat beide spelers een disciplinaire sanctie krijgen opgelegd. De Koninklijke Spaanse Voetbalbond (RFEF) houdt de situatie in de gaten en overweegt mogelijke maatregelen. De ruzie tussen de twee middenvelders is een nieuwe tegenslag voor Real Madrid, dat al met verschillende problemen kampt dit seizoen. De club staat onder druk om het seizoen op een positieve manier af te sluiten, maar de interne strubbelingen maken dat moeilijk.

Fans en analisten volgen de situatie met grote belangstelling, terwijl de club probeert de rust te herstellen binnen het team. Het is nog onduidelijk hoe deze ruzie de prestaties van het team in de laatste wedstrijden van het seizoen zal beïnvloeden, maar het is duidelijk dat de spanningen hoog oplopen binnen de ploeg





Bom barst bij Real Madrid: twee sterren clashen hard op training, kleedkamer compleet verdeeldDe spanningen binnen Real Madrid lopen volgens Marca steeds verder op. Tijdens de training zouden Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni bijna met elkaar op de vuist zijn gegaan.

Buitenlandse pers onthult details over vechtpartij tussen Valverde en TchouaméniEr sijpelen steeds meer details door over de confrontatie tussen Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni op het trainingscomplex van Real Madrid. De Uruguayaan zou daarbij bewusteloos geraakt zijn en werd later per rolstoel naar buiten gebracht.

Woedend Real Madrid reageert met statement op vechtpartij Valverde en TchouaméniReal Madrid heeft donderdagavond middels een officieel statement gereageerd op de vechtpartij tussen Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni. De Koninklijke maakt bekend dat er een disciplinaire procedure wordt gestart tegen het tweetal.

'Meer info uit Frankrijk: Valverde zelfs buiten bewustzijn bij Real-vechtpartij'RMC Sport claimt meer informatie te hebben over de vechtpartij tussen Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni. De Uruguayaanse middenvelder zou zelfs even buiten bewustzijn zijn geweest. Real Madrid zou nu van plan zijn om disciplinaire sancties op te leggen aan beide spelers.

