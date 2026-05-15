Ruud Vormer begint zijn trainerscarrière bij Royal Knokke FC

Ruud Vormer heeft zijn eerste baan als hoofdtrainer te pakken. De viervoudig Oranje-international heeft voor twee seizoenen getekend bij Royal Knokke FC in Eerste Nationale , het derde niveau van België.

De komst van Vormer is aangekondigd op een persconferentie bij de Belgische club. Vormer was wel al actief bij FC Knokke, maar dan als trainer van de O17. Hij zet nu dus een grote stap in zijn nog prille trainerscarrière en gaat het eerste elftal van de Belgische club trainen.

'Het voetbalbeestje bij Ruud is weer helemaal naar boven gekomen en hij voldoet perfect aan het profiel dat we zochten', vertelt Kristof Arys, de sportieve baas van Royal Knokke. 'We wilden in eerste instantie een vrije jonge trainer die bekwaam is om onze jonge spelers beter te maken. Ruud bewees bij onze O17 dat hij daar de juiste man voor is.

' Sinds de zomer van 2025 was Vormer werkzaam als trainer van de O17 van Royal Knokke. Nu is hij aangesteld als de opvolger van de vertrokken Bert Dhont, die afgelopen seizoen met de club op de tweede plaats eindigde





