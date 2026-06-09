Ruud van Nistelrooij: Valentijn Driessen kan niet begrijpen waarom assistent-bondscoach later aan Oranje is gesloten

Valentijn Driessen vindt het heel raar dat assistent-bondscoach Ruud van Nistelrooij heeft gekozen om later aan te sluiten bij Oranje. De reden voor deze beslissing is de vijftigste verjaardag van Van Nistelrooij, die hij wilde vieren met een feestje in Den Bosch.

Valentijn Driessen kan niet begrijpen waarom assistent-bondscoach Ruud van Nistelrooij heeft gekozen om later aan te sluiten bij Oranje . Volgens Driessen was de reden voor deze beslissing de vijftigste verjaardag van Van Nistelrooij, die hij wilde vieren met een feestje in Den Bosch .

De journalist vindt het heel raar dat Van Nistelrooij dit heeft gedaan, vooral omdat hij als speler wel de nodige loyaliteit had getoond, maar nu als trainer niet. Valentijn Driessen haalt ook een eerder verzoek van Quinten Timber aan, waarbij Timber had verzocht of hij naar de finale van de Champions League mocht omdat zijn broer Jurrien eventueel kon invallen. Koeman had toen geen toestemming gegeven, maar nu doet Van Nistelrooij precies het tegenovergestelde.

Driessen vindt dat Van Nistelrooij niet eerlijk is in zijn beslissingen en dat hij meten met twee maten gebruikt. Hij vraagt zich af of Van Nistelrooij wel de juiste man is om Oranje te leiden





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