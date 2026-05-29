Ruud Gullit begrijpt selectie Koeman voor WK: 'De Roon nodig tegen counter, Summerseys een beloning'

Voormalig international Ruud Gullit analyseert de WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman. Hij legt uit waarom Marten de Roon essentieel is tegen snelle tegenaanvallen en waarom Crysencio Summerville ondanks zijn lastige imago een waardevolle aanvulling is voor het Nederlands elftal.

Ruud Gullit steunt grotendeels de keuzes van bondscoach Ronald Koeman voor de WK-selectie van het Nederlands elftal. Hij noemt specifiek Marten de Roon en Crysencio Summerville als namen die vielen op.

Over De Roon zegt Gullit dat hij perfect begrijpt waarom Koeman deze speler heeft gekozen.

"Het is gebleken dat we op de counter best wel veel doelpunten tegen krijgen. Die tegendoelpunten zijn niet per se te wijten aan de verdediging, maar dat ligt vooral aan wat daarvoor gebeurt. Op ons middenveld hebben we af en toe iemand nodig die 'het kasteel bewaakt', als iedereen naar voren gaat. Daar is De Roon het type voor", aldus Gullit.

Hij voegt toe dat De Roon altijd bij het Nederlands elftal heeft behoord en goed past in de groep, vooral na de blessure van Jerdy Schouten. Wat Summerville betreft, erkent Gullit dat hij de speler al langer kent vanaf zijn tijd bij Feyenoord.

"Dat is een enfant terrible, hij heeft een mening. Hij wordt altijd een beetje lastig gevonden", waarschuwt Gullit. Hij benadrukt echter dat lastige spelers vaak juist de leukste zijn omdat ze 'out of the box' denken.

"Via een omweg is hij bij West Ham United beland, en daar heeft hij geweldig gespeeld. Het is een buitenspeler waarvan je niet weet wat hij gaat doen. Dat is het leuke aan zijn spel.

" Gullit vindt de selectie van Summerville een terechte beloning, ook al is het natuurlijk zuur voor andere spelers die dachten dat ze erbij zaten. Gullits analyse draait om de balans tussen structuur en creativiteit. De Roon staat voor stabiliteit en bescherming van de verdediging, wat nodig is tegen snante tegenaanvallers. Summerville staat voor onvoorspelbaarheid en het vermogen om verdedigingen uit te dagen.

Beide kwaliteiten zijn volgens Gullit essentieel voor een succesvol toernooi als het WK. Hij erkent dat het selectiebeleid altijd Discussie zal oproepen, maar Koeman heeft volgens hem goede argumenten voor zijn keuzes. De aanwezigheid van zowel een werkpaard als een creatieve buitenspeler vergroot de tactische flexibiliteit van Oranje. Het is een combinatie die in het verleden ook tot succes leidde





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WK-Selectie Nederlands Elftal Ruud Gullit Ronald Koeman Marten De Roon Crysencio Summerville Voetbal Tactiek

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arnold Bruggink prijft oproep Marten de Roon voor WK: "Speler die op het huis past"Voormalig international Arnold Bruggink heeft zijn goedkeuring gegeven aan de oproep van Marten de Roon voor het WK. Hij ziet de middenvelder als een belangrijke speler voor coach Ronald Koeman, maar waarschuwt ook voor de hoeveelheid twijfelgevallen in de selectie.

Read more »

Woerts belecht Koeman: 'Die is echt knettergek'Sportmarketeer Theo Woerts heft scherpe kritiek op bondscoach Ronald Koeman en diens WK-selectie. Hij noemt Koeman 'knettergek' en vraagt zich af waarom ervaren spelers zoals Marten de Roon worden meegenomen boven jong talent. Johan Derksen en René van der Gijp reageren en benadrukken de waarde van De Roon en uiten hun twijfels over Jong Oranje-talenten.

Read more »

Gullit geniet van nieuwe naam bij Oranje: 'Hij werd als enfant terrible gezien'Ruud Gullit kan de benoemingen van Marten de Roon en Crysencio Summerville helemaal begrijpen. Dat vertelt hij bij RTL Tonight . Gullit ziet De Roon als terechte vervanger van Jerdy Schouten, terwijl hij de keuze voor Crysencio Summerville als interessant beschouwt.

Read more »

Terug van weggeweest: op deze dag speelde De Roon zijn laatste Oranje-duelWanneer speelde Marten de Roon zijn laatste interland voor Oranje?

Read more »