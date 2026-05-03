Rust op beide velden: AZ en Twente 1-1, Sparta voor met 1-0 tegen Go Ahead Eagles

In de Nederlandse Eredivisie staan AZ en FC Twente na de eerste helft op 1-1, terwijl Sparta Rotterdam met 1-0 voorstaat tegen Go Ahead Eagles. Ondertussen werd Sir Alex Ferguson onwel voor de wedstrijd tussen Manchester United en Liverpool. Bij andere wedstrijden was er veel actie, met onder meer een rode kaart voor Fortuna Sittard en een overwinning voor Heerenveen tegen Volendam.

Langs de Lijn op NPO Radio 1 meldt dat er rust is op beide velden. AZ en FC Twente staan op 1-1, terwijl Sparta Rotterdam na een doelpunt van Mito voor de pauze met 1-0 voorstaat tegen Go Ahead Eagles.

De Japanner scoorde na een mooie voorzet van Lauritsen en plaatste de bal in de verre hoek. Parrott van Sparta had een grote kans na een voorzet van Jensen, maar zijn volley belandde in het zijnet. Clasie van Sparta was dicht bij zijn tweede doelpunt, maar zijn schot werd geblokt door Nijstad, die met zijn arm in de weg stond. De scheidsrechter vond echter geen aanleiding voor een strafschop.

In Engeland was er grote commotie voor de wedstrijd tussen Manchester United en Liverpool. Sir Alex Ferguson, de legendarische voormalige trainer van Manchester United, werd vlak voor de wedstrijd onwel en werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens bronnen was het een voorzorgsmaatregel en geen noodsituatie. Clubfunctionarissen zijn optimistisch dat Ferguson snel weer naar huis kan.

Ondertussen kwam FC Twente in de wedstrijd tegen AZ op gelijke hoogte. Lammers ontsnapte aan de verdediging, bleef koel in de zestien en scoorde via Owuso-Oduro, die het doelpunt tegen zal krijgen. Bij Sparta tegen Go Ahead Eagles bleef het na de rust nog even spannend. Eagles was vaak gevaarlijk, maar kon niet scoren.

In de bekerfinale had Clasie pech toen zijn schot op de lat belandde, maar nu scoorde hij wel. Bij PEC Zwolle tegen Heracles Almelo was er een ongelukkige situatie. Kostons dacht de 2-0 te maken, maar bleek net buitenspel te staan. Bij Fortuna Sittard tegen Feyenoord werd een gele kaart omgezet in een rode na ingrijpen van de VAR.

Fortuna moest verder met tien man. Ueda van Feyenoord had een grote kans, maar miste de doeltreffer. In de tweede helft van Fortuna tegen Feyenoord begon het weer met veel actie. Ueda was weer gevaarlijk, maar zijn kopbal werd geblokt door een ploeggenoot.

Bij PEC en Heracles was de tweede helft al begonnen, evenals bij Fortuna tegen Feyenoord. Bij Heerenveen tegen Volendam was er veel spanning. Heerenveen won met 1-0 en plaatste zich voor de play-offs om Conference League-voetbal. Volendam had nog zeven minuten om twee doelpunten te maken, maar dat lukte niet.

Trenskow van Heerenveen vond Vente, die de bal uit de stuit keihard achter Steur schoot. Volendam had meer druk, maar Steur onderscheidde zich met een aantal belangrijke reddingen. Van Oevelen van Volendam moest met een brancard van het veld, maar het was niet duidelijk wat er precies gebeurde. Heerenveen was aanvallend sterk en had meerdere kansen, maar Volendam kon niet meer scoren. De wedstrijd eindigde in een overwinning voor Heerenveen





