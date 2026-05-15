Russian attacks on Kyiv and other Ukrainian cities result in 21 deaths, 17 missing, and widespread damage

The Russian military has launched a series of attacks on Kyiv and other Ukrainian cities, resulting in the deaths of 21 people, the disappearance of 17 others, and widespread damage to residential buildings. The attacks come after Russia declared a victory over Nazi Germany and follow a pattern of continuous bombardment.

Het dodenaantal door Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kyiv is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar zeventien mensen die vermist worden onder het puin van een verwoest flatgebouw.

Woensdag bestookte Rusland Kyiv en andere Oekraïense steden met honderden drones en raketten tijdens een van de hevigste aanvallen op Oekraïne in vier jaar oorlog. De aanval komt in de week nadat Rusland een bestand afkondigde om de overwinning op nazi-Duitsland te vieren. Bij een aanval werd een appartementencomplex van negen verdiepingen in Kyiv getroffen, waarna het instortte. Daarna begonnen honderden reddingswerkers met de zoektocht naar overlevenden.

Tientallen mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de Oekraïense autoriteiten zijn deze week in het hele land tientallen woongebouwen beschadigd. Naast Kyiv werd ook de regio's Odesa en Kharkiv zwaar getroffen. Zelensky sprak na de grootschalige luchtaanvallen over een 'opzettelijk terroristische tactiek' en zei dat de vijand de afgelopen paar dagen vrijwel onophoudelijk bombardementen uitvoert.

Ook eerder deze week vielen meerdere burgerdoden in Kyiv. In een videotoespraak zei Zelensky dat het flatgebouw was geraakt door een Kh-101 kruisraket. Omwonenden reageren geschokt op de aanvallen: Het aantal burgerdoden als gevolg van de Russische invasie in februari 2022 is dit jaar opvallend hoog. In drie jaar tijd was het aantal gedode burgers niet zo hoog als in de eerste vier maanden van dit jaar.

De Verenigde Naties hebben van januari tot en met april ruim 800 burgerslachtoffers geregistreerd en ruim 4000 gewonden. Het werkelijke aantal is waarschijnlijk hoger. In totaal zijn er volgens de VN in vier jaar tijd ruim 15.000 Oekraïense burgers gedood, en raakten bijna 45.000 burgers gewond. Ook aan Russische kant zijn er afgelopen nacht mensen gedood.

Bij Oekraïense luchtaanvallen op de stad Ryazan, ten zuidoosten van Moskou, kwamen drie mensen om het leven. Twaalf anderen raakten gewond, onder wie kinderen. De Oekraïense aanvallen op Rusland zijn de afgelopen weken opgevoerd. Dat komt onder meer door steeds beter ontwikkelde langeafstandsdrones die ver achter de linie kunnen aanvallen





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russian Attacks On Kyiv And Other Ukrainian Ci 21 Deaths 17 Missing Widespread Damage To Residential Buildings Russian Military Ukrainian Military Long-Range Drones Civilian Casualties Russian Declaration Of Victory Over Nazi Germa Continuous Bombardment

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kabinet wil minimumleeftijd prostitutie nu echt verhogen naar 21 jaarHet plan om de leeftijdsgrens te verhogen stamt uit 2009, maar tot nu toe is het niet gelukt om dit te regelen.

Read more »

Kabinet wil minimumleeftijd sekswerk nu echt verhogen naar 21 jaarHet plan om de leeftijdsgrens te verhogen stamt uit 2009, maar tot nu toe is het niet gelukt om dit te regelen.

Read more »

Ilai Grootfaam viert landstitel met Feyenoord Onder 17, trekt naar AjaxIlai Grootfaam, een toptalent uit Zeeland die regelmatig uitdeelt naar zijn oude club Ajax, viert de landstitel met Feyenoord Onder 17. Teamgenoot Adam dos Santos Sebastião reageert met een schepje bovenop. Grootfaam trekt zijn shirt uit na een doelpunt tegen Ajax en trekt naar Feyenoord.

Read more »

Grootschalige Russische Luchtaanvallen op Kyiv: Slachtoffers en VernietigingNa een korte periode van relatieve rust vuurt Rusland opnieuw honderden drones en raketten af op de Oekraïense hoofdstad, wat leidt tot doden en enorme schade aan civiele infrastructuur.

Read more »

21 jaar cel voor Nederlander die brand stichtte in Milaan waarbij drie mensen stiervenDe Nederlander is op de bewuste avond in september op het dak van het pand geklommen en heeft vervolgens benzine in de opslagruimte gegooid.

Read more »