Leicester City stelt naar verwachting Russell Martin aan als nieuwe hoofdtrainer. Hiermee keert de Engelse coach terug naar het Engelse voetbal na zijn ontslag bij Rangers. De Nederlandse René Hake, die assistent was bij Feyenoord, komt niet in aanmerking ondanks zijn interesse.

Leicester City zal naar verwachting Russell Martin aanstellen als nieuwe hoofdtrainer, aldus de geruchtemaken die worden verspreid door de bekende journalisit Fabrizio Romano . Deze voorspelling betekent dat de Nederlandse voormalige asistent-trainer René Hake , die onlangs zijn functie bij Feyenoord onder Robin van Persie moest verlaten, zijn kansen op een comeback in de Engelse voetbalwereld verder ziet wegzakken.

Hake stond inderdaad op de wenslijst van de historische Premier League-kampioen Leicester City, een club die zich in实际问题 bevond na een teleurstellend seizoen dat culmineerde in degradatie uit de Championship naar League One, het derde niveau van het Engelse voetbal. Dit sportelijke drama leidde tot de ontslagname van Martí Cifuentes na amper 194 dagen per begin februari, waarna Gary Rowett als interim werd aangesteld met een contract tot het einde van het seizoen.

Rowett's aanstelling was een tijdelijke oplossing in een turbulent seizoen, en nu zoekt de club een vasteoplossing voor de toekomst. René Hake, met zijn ervaring in de Eredivisie bij club als FC Utrecht en FC Twente, werd gezien als een serieuze kandidaat vanwege zijn bekwaamheden en zijn verbinding met het Nederlandse voetbal; zijn recente ontslag bij Feyenoord na de onverwachte vertrek van Van Persie maakte hem beschikbaar, maar de schijnbaar onmiddellijke voorkeur voor Martin, een Engelsman met een eigen voetbalideologie, heeft waarschijnlijk de kansen van Hake teniet gedaan.

Russell Martin, 37 jaar oud, is een bekende figuur in het Britse voetbal, vooral door zijn lange periode als centrale verdediger bij Norwich City. Zijn trainerscarrière begon bij Milton Keynes Dons, waar hij zijn merk waarschijnlijk ontwikkelde als een voorstander van een bezitgeoriënteerde, aanvallende speelstijl. Zijn successen bij MK Dons leidden naar een aanstelling bij Swansea City, waar hij de club probeerde te tillen naar een hoger speelniveau.

Het siguiente grote hoofdstuk volgde bij Southampton in de Premier League, een uitdaging waarbij hij worstelde met de druk van de hoogste klasse. Zijn meest prominente recente functie was bij Rangers, een topclub in de Schotse Premiership waar Mitchell was geëxtaseerd over zijn visie. Echter, zijn tijd bij Rangers eindigde onverwacht in oktober 2025 vanwege een reeks teleurstellende resultaten; sindsdien is hij zonder club en op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Volgens de betrouwbare bron Fabrizio Romano staat een akkoord tussen Martin en Leicester City op het punt van sluiting; alle voorwaarden zijn naar verluidt in orde en het is slechts een kwestie van tijd totdat de officiële aankondiging volgt. Deze verhuizing markeert een terugkeer naar het Engelse voetbal voor Martin, die nu de enorme taak voor zich heeft om Leicester City weer op te bouwen na de sportelijke ramp van degradatie, met het doel om de club zo snel mogelijk terug te brengen naar de Premier League.

De komst van Martin zou ook een signaal zijn dat Leicester streeft naar een langetermijnvisie gebaseerd op jeugdontwikkeling en een duidelijke speelfilosofie, in plaats van een kortetermijnoplossing. Voor Hake betekent deze ontwikkelingen een teleurstelling, maar wellicht opent zijn ervaring in het Nederlandse voetbal, met zijn nadruk op techniek en tactische flexibiliteit, nog mogelijkheden bij andere Engelse clubs die op zoek zijn naar frisse invloeden.

De aankondiging wordt met spanning verwacht door supporters van Leicester City, die hoopvol zijn dat hun club onder leiding van Russell Martin een nieuw hoofdstuk kan schrijven vol herstel en ambitie. Dit nieuws onderstreept de constante beweging en onzekerheid binnen het trainerscircuit, waar kansen snel kunnen verschuiven en waar reputaties op het spel staan





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