In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Aanleiding is het nieuws dat er een verhoogde hoeveelheid van de E. coliebacterie in het kraanwater is aangetroffen.

Run op water na bericht over poepbacterie, politie komt eraan te pas. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg.

Aanleiding is het nieuws dat er een verhoogde hoeveelheid van de E. coliebacterie in het kraanwater is aangetroffen. Evides deed gisteren een oproep om het water drie minuten te koken om zo de bacterie, in de volksmond bekend als de poepbacterie, te doden. Vrijdagavond, toen het nieuws bekend werd, ontstond de run op het water. Bij de supermarkt Jumbo in winkelcentrum Sterrenburg in Dordrecht sloeg de sfeer om moest de politie er aan te pas komen.

Inmiddels zijn er extra beveiligers ingezet. De politie laat weten dat er niet is gevochten. Volgens een ooggetuige sloeg de sfeer ineens om in de supermarkt. Mensen waren niet erg aardig tegen elkaar, kinderen werden weggeduwd door volwassenen om nog maar snel een fles uit het schap te kunnen halen.

Doordat mensen massaal water gingen monsteren, is in de winkelcentra bijna geen flessenwater meer te krijgen. In het winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht is nog wel water te krijgen bij de Turkse supermarkt. De andere supermarkten zijn door hun water heen. Albert Heijn meldt dat er vanmiddag rond 14 uur een nieuwe lading wordt gebracht.

In het magazijn van de Turkse supermarkt Avantage staat volop water, zo laat bedrijfsleider Mesude Arslan weten. Ook bij hem wordt vanmiddag een nieuwe vracht bezorgd. Bij waterbedrijf Evides wordt ondertussen verder getest. Wat niet veel mensen weten is dat water extreem goed wordt gecontroleerd, vanwege het gezondheidsrisico, vertelt Natasja van Brummen van het waterbedrijf.

De poepbacterie werd gevonden tijdens een standaardtest. Op dit moment worden nog nieuwe monsters genomen en getest. Van Brummen legt uit: Na een positieve test, willen we tenminste twee negatieve monsters vinden voor dat ons advies intrekken. Mochten de tests uitwijzen dat er toch niets aan de hand is en blijkt het vals alarm te zijn, dan wordt dit zo snel mogelijk naar buiten gebracht. Het kookadvies geldt voor 72 uur en duurt tot maandagavond





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Dordrecht Zwijndrecht Evides Poepbacterie E. Coli

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