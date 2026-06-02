Rugnummers, selectie‑spervullingen en laatste oefenwedstrijden in voorbereiding op het WK

De nieuwste informatie over de Nederlandse rugnummers, Turkse en Ghana‑selecties, Senegal's straf en Oranje's laatste oefenwedstrijd, allemaal samengevoegd voor een compleet internationaal WK‑overzicht.

In dit live‑blog volgen we alle ontwikkelingen rondom het Nederlands elftal en het overige wereldkampioenschap. De rugnummers voor de Nederlandse selectie zijn definitief bekend. Opvallend is dat middenvelder Marten de Roon bij zijn terugkeer naar de nationale ploeg een shirt met nummer drie krijgt, een cijfer dat traditioneel wordt gedragen door een verdediger.

Verdere verrassingen zijn onder meer Jan‑Paul van Hecke, die de nummer zes draagt - normaal een middenveldernummers - en Wout Weghorst, die de spitspositie krijgt met nummer negen. De assignatie van rugnummers vertelt echter niets definitiefs over de uiteindelijke basissamenstelling; zo draagt Frenkie de Jong al jarenlang 21 en heeft Denzel Dumfries 22, terwijl hun plaats in de formatie nog kan variëren. Naast de Nederlandse selectie is er ook nieuws over de Turkse ploeg.

Turkije heeft haar uiteindelijke WK‑selectie gepresenteerd, met onder meer Ferdi Kadioglu van Brighton en Orkun Kökçü van Besiktas, twee spelers die ooit jeugdinterlands voor Nederland uitweeiden. Verder komen van Real Madrid Arda Güler, van Internazionale Hakan Çalhanoglu en van Juventus Kenan Yildiz. De centrale verdediger van Ajax, Ahmetcan Kaplan, moest op het laatste moment afzien van deelname vanwege een knieblessure die hem het einde van het vorige seizoen ontnam, ondanks een succesvolle huurperiode bij NEC.

Voor Ghana heeft de 30‑jarig Cypriotisch clubspeler Derrick Luckassen eindelijk zijn plek op het WK‑team veiliggesteld. De aanvankelijke keuze van bondscoach Carlos Queiroz, Alexander Djiku, raakte kort voor de definitieve aankondiging geblesseerd, waardoor Luckassen de invallende rol op zich kon nemen. Luckassen, die zijn carrière begon bij AZ, later vijf seizoenen bij PSV speelde en nu bij Pafos FC in Cyprus onder contract staat, maakte recentelijk zijn debuut voor de Black Stars in een oefenwedstrijd tegen Duitsland.

Zijn komst komt op een moment dat andere spelers, zoals Mohammed Kudus, de toernooi deelname hebben moeten missen door een dijbeenblessure, en dat Baba Abdul Rahman, voormalig Chelsea‑verdediger, slechts één interland sinds het vorige WK heeft gespeeld. Senegal heeft haar definitieve WK‑selectie afgerond nadat twee spelers, Moustapha Mbow en Ilay Camara, uit de voorselectie werden geschrapt.

De ploeg, die eerder dit jaar de Afrika Cup won, kreeg een straf van de Confederation of African Football vanwege het verlaten van het veld tijdens de finale, waardoor hun 1‑0 overwinning werd omgezet in een 3‑0 nederlaag. Hun eerste groepswedstrijd op 16 juni staat gepland tegen Frankrijk, een herhaling van hun debuut in 2002, toen ze destijds de wereldkampioen met 1‑0 verrasten. De andere groepsgenoten zijn Noorwegen op 22 juni en Irak op 26 juni.

De voorbereidingen voor Oranje blijven doorgaan, met een laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan op 8 juni in New York. Het Nederlandse team zal zonder publiek spelen, tegen een Aziatische tegenstander die wereldwijd op de vijftigste plaats staat. Oezbeekse topscorer Eldor Sjomoerodov, die onder contract bij AS Roma staat maar recent voor Basaksehir in Turkije speelde, miste al vroeg een kans in de natte wedstrijd.

De Canadese doelman Maxime Crépeau hield zijn net schoon, terwijl de wedstrijd zijn vervolg vond in Edmonton tegen gastland Canada, waar de Canadezen een 2‑0 overwinning behaalden dankzij een laat doelpunt van Michael Nelson. Deze intensieve voorbereidingsfase toont de diversiteit aan tegenstanders en omstandigheden die de teams ondervinden voordat de officiële wedstrijden van het wereldkampioenschap van start gaan





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