Ruben verrast in 'The Voice of Holland' en bereikt finale

Ruben heeft met zijn vertolking van 'Born With A Broken Heart' in 'The Voice of Holland' zowel het publiek als de coaches verrast. Hij is door Suzan en Freek gekozen om door te gaan naar de finale.

Ruben heeft vrijdagavond een onvergetelijk moment beleefd in 'The Voice of Holland'. Zijn vertolking van 'Born With A Broken Heart' overtrof niet alleen de verwachtingen van het publiek en de coaches, maar verraste vooral hemzelf.

De reacties van de coaches waren overwegend positief, en ook presentator Chantal Janzen toonde haar enthousiasme. Ze prees Ruben met de woorden: 'Ruben, wat een kanon ben jij zeg. Echt een goed kanon.

' Ilse DeLange was eveneens onder de indruk en verklaarde: 'Echt geweldig. (…) Ik vond het heel goed.

' Willie Wartaal sloot zich hierbij aan en benadrukte de indrukwekkende ontwikkeling van de kandidaat. 'Ik vond het fenomenaal. Ik heb echt genoten van je optreden. (…) De groei die je hebt meegemaakt is ook belachelijk.

' Ondanks de overweldigend positieve reacties, klonk er ook een kritische noot. Dinand Woesthoff vond dat het gekozen nummer niet optimaal paste bij Rubens stem.

'Ik ben niet zo enthousiast. (…) Er zit een soort fluweel beauty in jouw stem, maar dit nummer vraagt daar niet om.

' Hij erkende echter wel Rubens vocale kwaliteiten: 'Vocaal heb je het wel ontzettend goed gedaan. ' Zijn coaches, Suzan en Freek, waren het hier niet mee eens. Freek reageerde: 'Ik hoor wat Dinand zegt, maar het zou voor jou in deze fase te makkelijk zijn om een rustig liedje te kiezen.

' Ze legden uit dat ze Ruben een uitdaging wilden bieden. 'We wilden een uitdaging. (…) Ik hou heel erg van wat je uitstraalt en de energie die je hebt.

' Suzan voegde toe: 'Volgens mij schrik je er zelf ook van wat voor artiest er in jou zit. ' Ze benadrukte Rubens transformatie gedurende het programma: 'In zestien weken ben je echt uitgegroeid tot een artiest. ' Ruben bevestigde deze verrassing: 'Ja, ik ben er wel van geschrokken', gaf hij toe aan Chantal. De avond eindigde met een grote verrassing.

Suzan en Freek moesten uit hun drie talenten kiezen wie door mocht naar de finale.

'Wij mogen nog een keer shinen met een van jullie in een finale', begon Suzan, waarna Freek de beslissing bekendmaakte: 'Onze keuze is gevallen op Ruben. ' Ruben reageerde verbijsterd op deze onverwachte wending. Met deze beslissing staat Ruben in de finale, samen met Sanne, die geselecteerd is door Ilse DeLange. Volgende week zullen zij het opnemen tegen Thijs en Nieloefaar in de allesbeslissende eindstrijd.

'The Voice of Holland' is iedere vrijdag om 20.00 uur te zien op RTL 4 en is achteraf te bekijken op Videoland. De keuze van Suzan en Freek voor Ruben is opvallend, gezien de kritiek van Dinand Woesthoff, maar onderstreept hun geloof in Rubens potentieel en zijn vermogen om zich te ontwikkelen als artiest. De finale belooft een spannende confrontatie te worden tussen vier getalenteerde zangers, elk met hun eigen unieke stijl en kwaliteiten.

Het is duidelijk dat 'The Voice of Holland' nog steeds in staat is om verborgen talenten te ontdekken en te koesteren, en om het publiek te verrassen met onverwachte wendingen en indrukwekkende optredens. De reacties van de coaches en het publiek laten zien dat Ruben een blijvende indruk heeft achtergelaten en dat hij een serieuze kans maakt om de finale te winnen.

Zijn ontwikkeling gedurende het programma is een inspiratie voor andere kandidaten en bewijst dat hard werken en durf beloond worden





