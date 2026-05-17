Royal Antwerp FC ontslaat hoofdtrainer Oosting na reeks tegenvallers

Na een reeks van drie opeenvolgende nederlagen en het missen van de Europese play-offs, heeft Royal Antwerp FC besloten de samenwerking met de Nederlandse trainer Oosting per direct te beëindigen.

De dramatische wending bij Royal Antwerp FC is nu definitief geworden. De club heeft officieel bekendgemaakt dat de samenwerking met de 54-jarige hoofdtrainer Oosting met onmiddellijke ingang is beëindigd.

Deze beslissing komt na een periode van toenemende spanningen en een sportieve neerwaartse spiraal die voor de Antwerpse club onacceptabel was geworden. De Nederlander, die met hoge verwachtingen aan zijn taak begon, zal de laatste twee wedstrijden van het huidige seizoen niet meer langs de zijlijn staan. De clubleiding heeft geoordeeld dat een directe breuk de enige manier is om de rust in de kleedkamer terug te brengen en de sportieve koers te herzien.

De aanleiding voor dit abrupte vertrek is een reeks van drie opeenvolgende nederlagen, waardoor de club in een lastig parket kwam te zitten. Antwerp bevindt zich momenteel op de elfde plaats in de ranglijst van de Belgische competitie. Dit is een positie die ver afstaat van de ambities van de club. Voor het bereiken van de play-offs voor de Conference League is een plek in de top zeven noodzakelijk, maar die kans is inmiddels definitief vervlogen.

Het missen van Europees voetbal is een zware slag voor zowel de financiële status als het prestige van de club. Deze sportieve mislukking leidde tot een golf van kritiek vanuit de achterban, waarbij supporters hun onvrede luidkeels lieten horen tijdens de laatste wedstrijden. Naast de druk van de tribunes was er ook binnen de muren van de club sprake van onrust.

Er zijn sterke aanwijzingen dat niet alleen de directie, maar ook de spelersgroep ontevreden was over de tactische keuzes en de aanpak van Oosting. Binnen de club vonden de afgelopen dagen intensieve gesprekken plaats over de rol van de oefenmeester en de vraag of hij nog wel het vertrouwen had van zijn selectie. Wanneer de band tussen een trainer en zijn spelers verbroken is, wordt het voor een club van het kaliber van Antwerp onmogelijk om nog resultaten te boeken.

De beslissing om de samenwerking stop te zetten was dan ook een logisch gevolg van deze interne dynamiek. Voor Oosting is dit een bijzonder harde klap, zeker gezien het feit dat dit al zijn tweede ontslag is in één en hetzelfde seizoen. De trainer was pas sinds september vorig jaar verbonden aan Royal Antwerp FC, nadat hij in diezelfde maand onverwachts de laan was uitgestuurd bij FC Twente in Nederland.

De hoop was dat hij in België een nieuwe start kon maken en zijn visie op de lange termijn kon implementeren. Dit wordt extra pijnlijk omdat hij een contract had getekend dat liep tot de zomer van 2028. Een dergelijke langetermijnvisie is in het moderne voetbal zeldzaam, maar in dit geval bleek de realiteit veel harder dan de papieren afspraken. Terwijl de club op zoek gaat naar een structurele oplossing voor de technische staf, zal Faris Haroun de honneurs waarnemen.

De ervaren kracht zal de leiding overnemen tijdens de resterende wedstrijden van het seizoen om te zorgen voor stabiliteit. De overgang naar een interim-oplossing biedt de club de ruimte om rustig na te denken over de profielschets van een nieuwe hoofdtrainer die de club weer naar de top van het Belgische voetbal kan leiden.

De komende periode zal in het teken staan van evaluatie en het trekken van lessen uit de mislukte periode onder Oosting, met als doel om volgend seizoen weer te strijden om de belangrijkste prijzen





