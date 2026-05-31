Roy Keane kan niet anders dan onder de indruk zijn van Brian Brobbey

Manchester United -legende Roy Keane kan niet anders dan onder de indruk zijn van de prestaties van de 24-jarige spits Brian Brobbey . De Ier, die bekend staat om zijn spijkerharde analyses en vernietigende cynisme, is zelfs te betrappen op onvervalst enthousiasme wanneer hij de aanval van Brobbey ziet.

'Een briljante aanval, en deze jongen presteert het hele seizoen al briljant voor Sunderland. Een échte ouderwetse spits, prachtig', oordeelt Keane. De complimenten van Keane hebben een sterke indruk op Brobbey gemaakt, die zijn ogen niet kan geloven dat hij zo wordt geprezen door een legende als Keane.

'Ik had dat niet meegekregen, maar dat is mooi dat hij zo over me praat', reageert Brobbey. 'Want als ik video's van hem zie, is hij vaak niet blij, weet je! ', grinnikt Brobbey. Laatst werd hij ook al geprezen door Thierry Henry, die uitlichte hoe belangrijk het is om de bal te beschermen zoals Brobbey dat doet.

'Dat is mooi, heel erg mooi, dat dat soort legendes dat zien, hoe ik speel. En dat ze daar blij van worden, dat is mooi. Aan mij is het dan om door te blijven gaan en mezelf te laten zien', zegt Brobbey





