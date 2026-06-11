Roxanne Hazes: 'Als ik naar interviews van jou keek, dacht ik alleen maar: wat zeg jij nou weer?'

Roxanne Hazes, zus van André Hazes, heeft moeite om interviews van haar broer te bekijken toen hij worstelde met alcohol- en drugsverslaving. Ze beschrijft hem als een treinongeluk in slow motion. André Hazes heeft zijn gedrag in de podcast toegelicht en is trots op de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt.

Roxeanne Hazes (33) had veel moeite om de interviews te zien die broer André Hazes (32) gaf toen hij worstelde met een alcohol- en drugsverslaving .

"Als ik naar interviews van jou keek, dacht ik alleen maar: wat zeg jij nou weer? ", vertelt ze in een nieuwe aflevering van de podcast 'ADHAZES'. Roxeanne en André bespreken in de podcast welke voor- en nadelen hun beroemde achternaam met zich meebrengt. André wordt regelmatig geconfronteerd met het beeld dat veel mensen van hem hebben, mede door de interviews die hij in het verleden gaf.

Zo vertelt hij dat hij onlangs tijdens de voetbaltraining van zoon Dré opnieuw met dat vooroordeel werd geconfronteerd. Een moeder vertelde hem dat ze hem uiteindelijk veel leuker vond dan ze had verwacht. Ze dacht dat hij 'een kwal' zou zijn.

"Zo word je wel neergezet", kreeg André te horen. Roxeanne Hazes voelde dat vader meekeek tijdens optreden uitzwaaiwedstrijd Nederlands elftal: 'Stopte met regenen' De zanger herkent dat beeld, maar steekt ook de hand in eigen boezem.

"Kijk, ik doe natuurlijk ook heel veel dingen zelf. " Daar is Roxeanne het roerend mee eens. "Er is natuurlijk wel echt een tijd geweest waarin je, toen je ook met mij geen contact had, waarschijnlijk. Als ik naar interviews van jou keek, was het alsof ik een treinongeluk in slow motion zag gebeuren.

Dat is heel lullig gezegd, maar ik dacht echt: wat zeg je nu weer?

" Dat kwam door dingen die André zei. "Jouw fans zijn echt slimmer dan dat, dacht ik dan. " Tegelijkertijd begrijpt Roxeanne waar zijn gedrag vandaan kwam. "Op dat moment was jij er echt van overtuigd dat wat je zei gewoon klopte.

"De zangeres is trots op de ontwikkeling die haar broer heeft doorgemaakt. "Het is daarom zo mooi om te zien dat je nu beseft dat die periode niet je beste tijd was. " Ook André kijkt daar inmiddels anders op terug. "Ik vind choqueren leuk en ben helemaal voor alles zeggen wat je denkt.

Maar toen pakte ik alleen maar de verkeerde dingen eruit en daarmee heb ik mensen gekwetst.

" In de podcast vertelt Roxeanne ook dat de cameraploeg van André's realityserie voor het eerst bij haar thuis is geweest en dat ze 'heel zenuwachtig' was. Meer over de realityserie zie je in de video hieronder





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