De Rotterdamse partijen Droom, Daad, GroenLinks, PvdA, CDA en de Uniek vinden dat de onlangs overleden Filantrof Martijn van der Vorm een 'passend en blijvend eerbetoon' moet krijgen in de stad.

Van der Vorm, een steenrijke Rotterdammer en ex-voorzitter van Coolblue, heeft de afgelopen tien jaar tientallen miljoenen euro's geschonken aan de Rotterdamse samenleving en culturele sector. Hij deed dat via twee stichtingen: Droom en Daad en De Verre Bergen. De laatste steunt vooral maatschappelijke projecten en initiatieven. Het college zal onderzoeken hoe Van der Vorm een eerbetoon in de stad kan krijgen.

De partijen met een ruime meerderheid in de raad eisen ook overleg met de nabestaanden. Met een geschat vermogen van ruim 9 miljard euro is De familie Van der Vorm een van de rijkste families van Nederland. De verkoop van de rederij HAL voor 4 miljard euro in 1989 kwam de familie in bezit. De opbrengst is geïnvesteerd in bedrijven als Coolblue, Boskalis en Vopak.

Martijn van der Vorm was voor haar stem? en economische groei van Rotterdam 'van onschatbare betekenis', aldus het college na zijn overlijden. De lijst van schenkingen voor culturele projecten is lang en variëren van een bijdrage aan Museum Boijmans van Beuningen tot het metershoge beeld 'Moments Contained' bij Rotterdam Centraal. De familie Van der Vorm is enerzijds een betrokken en stille weldoener, anderzijds een investeerder en ondernemer van onschatbare betekenis voor de stad.





