Rotterdammers Paul en Caroline volgen Oranje al twintig jaar, ook dit WK in Amerika

Paul en Caroline zijn al twintig jaar trouw aan Oranje. Ze volgen elk WK en zijn van de partij op de tribunes. Tijdens dit WK in Amerika zijn ze van de partij met hun opvallende oranjeoutfits. Ze vertrekken vrijdag naar de Verenigde Staten en zullen zondag op de tribunes zitten tijdens de wedstrijd tegen Japan.
Waar het Nederlands elftal ook speelt in de wereld, Paul (69) en Caroline (65) zijn erbij. Al ruim twintig jaar achtervolgen de Rotterdammers Oranje. Ook tijdens dit WK in Amerika zijn ze van de partij: hun opvallende oranjeoutfits zijn al ingepakt.
Vrijdagochtend vertrekken ze naar de Verenigde Staten, waar ze zondag op de tribunes zitten tijdens de wedstrijd van Nederland tegen Japan. Of ze al last hebben van oranjekoorts?
'Nou, dat begint langzamerhand al te komen. Maar we moeten er eerst nog maar even lekker heen gaan. Maar erg veel zin in', antwoordt Paul donderdagochtend in het radioprogramm
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